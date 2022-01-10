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無懼疫情　王品去年營收171.5億元創歷史新高

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

王品集團公告12月營收，兩岸合併營收雙升為18.4億元，月增19.02%、年增20.4%，其中台灣事業群營收12.6億元，年增27.61%。大陸事業群營收5.8億元，年增7.29%，累計2021全年自結營收為171.5億元，較去年同期成長12.76%，其中12月、第四季與全年營收，都是歷史新高。

王品表示，在聖誕、跨年聚餐檔期帶動下，王品台灣事業群12月營收突破10億元，有5家門店創千萬業績，主打和牛火鍋吃到飽的「和牛涮」，台中文心崇德店與高雄博愛店兩店站穩腳步；「青花驕」台北中山北、「夏慕尼」台北中山北穩定發揮；新創燒肉吃到飽品牌「肉次方」台北西門店則是首度進榜，顯示疫情平穩期間，聚餐型的火鍋與吃到飽是消費者的用餐首選，

王品表示，12月有兩家新品牌開始試營運，和牛麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」，主打單人千元內就能無限享用6種美澳和牛、頂級海鮮、哈根達斯等16款冰淇淋，試營運期間天天爆滿，消費者反應佳，而首家「純外帶」品牌「來滋烤鴨」，主打單人就能輕鬆暢享五星飯店級烤鴨，創下試營運單周賣千隻烤鴨的紀錄。

王品指出，1月即將迎來「最長春節假期」，集團抓緊時間加速展店，預計於農曆年前開出4家新店，包含「享鴨」將於台北市東門開出台北第2家門店，「品田牧場」將進駐CITYLINK松山壹號店。

除了持續強化餐廳內用市場，王品也積極布局冷凍食品市場，第三年販售的冷凍年菜組在自有通路已全數完售，王品集團透過旗下子公司「萬鮮」研發冷凍、常溫食品，進軍零售、量販、電商通路，在疫情期間「宅商機」助攻下，鍋底、丸餃、生鮮食品等商品銷售成績亮眼，帶動全年業績突破億元，較去年翻倍成長，已穩定發展出集團第二條成長曲線。

王品集團 營收 吃到飽

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