長榮航空12月貨運營收 續創新高

在前往新竹湖口的國道一號上，遠遠就能看見一座搶眼的客家圓樓，這是新竹人引頸期盼的遠東百貨竹北店。在全體進駐的品牌中，有八成是專為新竹推出的獨家餐飲品牌， 甚至還難得匯聚了精品Gucci、BURBERRY和特斯拉TESLA於一堂。不難猜想，這座遠百想招手的客群，就是以「護國神山」台積電為首的高科技業工程師們。

2022-01-10 17:59