快訊

球王的逆襲：喬科維奇如何「告贏澳洲」打澳網？

軍艦停泊基隆港失火冒煙消防馳援 海軍接力自行撲滅

長榮航空12月貨運營收 續創新高

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮航（2618）去年12月營收達123.71億元，年增率71.3%、月增率7.82%，貨運營收再創新高達109.9億元。法人推估，受惠於777貨機去年12月再交2架後，全貨機達8架，元月航空貨運依舊是價量齊揚，航空貨運營收將再創高峰。

國內的航空專家指出，疫情對於全球航空客運市場影響至少到2023年，疫情海嘯衝擊後，航空貨運成為全球航空業主要營收、獲利來源，長榮航已經悄悄在啟動長期因應布局，隨著新型787客機即將要交機，同步啟動強化貨機的機隊規模建置，正在評估要把機齡已15年的777客機陸續改為貨機。

長期長榮航的貨運運能將全面提升，除了目前8架777F貨機數外；去年已經將13架777客機拆掉椅子改為簡單型貨機，長榮航空還在評估，但隨著改機的策略推動，長榮航的客、貨比重調度將更靈活更有競爭力，未來不排正式把777客機整架送進機棚強化各種結構等，正式改為純貨機。

長榮航空 營收 疫情

延伸閱讀

華航去年12月營收169億 寫歷史新高

不到半個月 又有飛美機師染疫 長榮傳2機師確診

深圳迎2架大型客機

伊朗2年前擊落客機 加拿大法院判賠家屬23.1億

相關新聞

受惠國際油價上漲！台塑發7個月年終獎金 平均每人進帳近40萬元

台塑四寶去年獲利表現亮眼，員工年終獎金也進帳豐厚，台塑集團公布今年發出達到上限的7個月年終，以台塑員工平均薪資5.69萬...

賺翻了！台塑四寶去年獲利高達2402.95億元

台塑四寶公布去年獲利，受惠國際原油價格上漲、產品價格維持高檔，四寶共賺進2402.95億元，較2020年大幅成長230....

中鋼去年12月營收年增34% 三大法人布局「抱過年」？

中鋼（2002）公告去年12月營收409億元、年增33.9%，全年營收4683億元創歷史新高，法人預估全年稅前盈餘將在8...

無懼疫情　王品去年營收171.5億元創歷史新高

王品集團公告12月營收，兩岸合併營收雙升為18.4億元，月增19.02%、年增20.4%，其中台灣事業群營收12.6億元...

企業風雲／遠百竹北店出招 全面收服竹科太太與科技新貴的心

在前往新竹湖口的國道一號上，遠遠就能看見一座搶眼的客家圓樓，這是新竹人引頸期盼的遠東百貨竹北店。在全體進駐的品牌中，有八成是專為新竹推出的獨家餐飲品牌， 甚至還難得匯聚了精品Gucci、BURBERRY和特斯拉TESLA於一堂。不難猜想，這座遠百想招手的客群，就是以「護國神山」台積電為首的高科技業工程師們。

2房月租7500元起 浮洲合宜出租住宅釋出13戶

內政部營建署表示，板橋浮洲合宜出租住宅釋出13戶，包含1戶2房及12戶3房的房型可供申租，營建署表示申請時間至111年2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。