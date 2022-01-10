長榮航空12月貨運營收 續創新高
長榮航（2618）去年12月營收達123.71億元，年增率71.3%、月增率7.82%，貨運營收再創新高達109.9億元。法人推估，受惠於777貨機去年12月再交2架後，全貨機達8架，元月航空貨運依舊是價量齊揚，航空貨運營收將再創高峰。
國內的航空專家指出，疫情對於全球航空客運市場影響至少到2023年，疫情海嘯衝擊後，航空貨運成為全球航空業主要營收、獲利來源，長榮航已經悄悄在啟動長期因應布局，隨著新型787客機即將要交機，同步啟動強化貨機的機隊規模建置，正在評估要把機齡已15年的777客機陸續改為貨機。
長期長榮航的貨運運能將全面提升，除了目前8架777F貨機數外；去年已經將13架777客機拆掉椅子改為簡單型貨機，長榮航空還在評估，但隨著改機的策略推動，長榮航的客、貨比重調度將更靈活更有競爭力，未來不排正式把777客機整架送進機棚強化各種結構等，正式改為純貨機。
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