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台灣精銳去年營收大增15.8% 創歷史次高

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

台灣精銳（4583）公布2021年12月合併營收3.05億元，月增6.4%、年增3.3%，第4季合併營收8.49億元，季增8.9%，年增5.2%，累計全年合併營收32.9億元、年增15.8%，創歷史次高。

台灣精銳表示，集團生產的精密型行星式減速機及齒排（條）產品，品質優異已與德日對手相當，其終端應用產業占營收比重可分為工具機20%及自動化設備80%。

其中，自動化設備可再分為電子及半導體產業占20%、光電業20%、汽車業10%、生醫產業5%、食品醫療美妝15、物流業5%，以及其他5%。

台灣精銳的終端客戶包含許多國際知名晶圓代工廠、電動車廠、半導體廠及光電廠等。

台灣精銳說，隨著5G於2019年步入商轉，也加速將資訊與技術串流至自動化生產設備，智慧製造受到企業追捧，加上近兩年新冠疫情衝擊，也促使全球企業意識遠端控制自動化設備的重要性，進而提高企業加速生產自動化的升級轉型。

台灣精銳去年合併營收32.9億元，突破近二年美中貿易戰及新冠疫情影響，創歷史次高。對於今年展望，集團持審慎樂觀看法，隨著半導體需求持續熱絡，歐美工具機市場回溫等，帶動自動化設備拉貨強勁，今年營收可望持續向上。

營收 自動化設備

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