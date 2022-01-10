王品、乾杯去年12月營收創新高 豆府寫次高紀錄

年底消費力大爆發！受惠聚餐旺季，以及五倍券加持，王品（2727）、乾杯（1269）公告去年12月營收創下歷史新高，豆府（2752）單月營收也創下歷史次高紀錄。餐飲股王瓦城（2729）去年12月營收亦是近10個月新高，且優於去年同期。從年營收的角度來看，王品2021年營收創下歷史新高，豆府與乾杯皆創下歷史次高。

王品公告去年12月營收，兩岸合併營收雙升為18.4億元，月增19.02%、年增20.4%，創下單月歷史新高紀錄。其中，台灣事業群營收12.6億元，月增18.16%、年增27.61%。大陸事業群營收5.8億元，月增20.92%、年增7.29%。累計全年營收為171.5億元，較去年同期成長12.76%，亦創歷史新高紀錄。

在聖誕、跨年聚餐檔期帶動下，王品台灣事業群去年12月營收突破10億元，有五家門店創千萬業績。主打和牛火鍋吃到飽的「和牛涮」，台中文心崇德店與高雄博愛店兩店站穩腳步，獲得消費者喜愛；「青花驕」台北中山北、「夏慕尼」台北中山北穩定發揮；新創燒肉吃到飽品牌「肉次方」台北西門店則是首度進榜。

乾杯自結去年12月合併營收3.74億元，較去年同期3.05億元，年增22.47%，創歷年來單月營收最高紀錄；累計全年營收30.79億元，年增9.87%，創下歷史次高紀錄。

乾杯表示，掌握去年12月餐飲傳統旺季，旗下乾杯、老乾杯、黑毛屋本家均推出聖誕跨年套餐吸客，其中乾杯與老乾杯聖誕跨年套餐皆熱銷超過3,000套，顯示消費者節慶聚餐的熱度；位於跨年一級戰區的分店均延長加開營業時間搶攻業績，其中高樓景觀餐廳「和牛47」及「麻辣45」更以擁有觀看101倒數煙火秀的視野，於月中即預訂客滿。加上月初「黑毛屋信義ATT店」、「乾杯華泰名品城」陸續開幕，為集團挹注營收。

豆府也公布去年12月營收2.07億元，創下單月歷史次高紀錄，年增18.21%。公司表示，去年12月份因各百貨賣場耶誕佳節消費人潮湧現，加上疫情稍緩，帶動各門店營收暢旺；累計2021年全年度營收為17.96億元，年減0.55%，雖受到去年5月份以來的疫情影響，然去年第4季起月營收即明顯回溫，全年營收為歷史次高。