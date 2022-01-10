foodpanda投資六億元 擴編台灣為研發核心

foodpanda今（10）日宣布，加碼投資新台幣六億元，擴編現有亞太數據科技支援中心，成為全球創新應用研發基地，對外徵求百名軟體開發人才。該團隊將負責全球foodpanda App創新應用及新服務功能研發，以展現集團加深數位多元布局，打造全方位生活應用平台的企圖心。

foodpanda總經理方俊強表示，foodpanda去年成立亞太數據科技支援中心，透過產品技術服務的強化，帶動亞太地區提升整體企業運能，創下營運成長新高峰。接下來多項App新應用計畫正在籌備中，台灣將成為研發的核心樞紐，以持續提升消費端的服務體驗。

徵才計畫已在日前正式展開，上半年預計招募100名軟體及雲端領域人才，鎖定具跨國軟體開發協作經驗的高階經理人、前端及後端工程師，App開發高手等職缺。全球數位平台經濟產業正處於高速成長期，亟需要熟悉雲端技術的工程師加入，挑戰全球等級的流量， foodpanda強調極具競爭優勢的薪資條件，每年再依公司營運狀況及個人績效，發給獎金。提供優於法令的福利，包括有薪病假、生日假、彈性假不補班、教育訓練補助、部門聚餐、餐費補助、健檢補助等。