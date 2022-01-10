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受惠國際油價上漲！台塑發7個月年終獎金 平均每人進帳近40萬元

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
台塑四寶公布去年獲利，合計四寶共賺進2,402.95億元，較2020年大幅成長230.55%。（本報系資料庫）
台塑四寶公布去年獲利，合計四寶共賺進2,402.95億元，較2020年大幅成長230.55%。（本報系資料庫）

台塑四寶去年獲利表現亮眼，員工年終獎金也進帳豐厚，台塑集團公布今年發出達到上限的7個月年終，以台塑員工平均薪資5.69萬元計算，每名員工平均多賺39.83萬元。

台塑集團今年採用新的年終制度，以平均每股稅前盈餘4.1元為基準，核發4.5個月本薪，同時隨著平均每股稅前盈餘的增減變化，每增加或減少1元，就會加發或是減發0.6個月，上限為7個月，下限則為3個月。

受惠國際原油價格上漲、產品價格維持高檔，台塑四寶共賺進2402.95億元，較2020年大幅成長230.55%，按照獎金計算原則，2021年台塑企業四大公司平均每股稅前盈餘為9.25元，核發年終獎金月數是7個月本薪。

台塑集團 年終獎金 原油價格

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