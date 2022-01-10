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大直忠泰樂生活商場工程上樑 今年Q3試營運
忠泰集團從建築跨足生活事業，位於大直的首座商場「NOKE忠泰樂生活」2021年12月28日舉行上樑典禮，原定今年第一季開幕，惟連兩年逢疫情影響進度，將延至第三季試營運。
NOKE忠泰樂生活坐落於北市大直「豪宅聚落」旁的樂群三路、敬業三路口，基地2,004坪，主體建築地上7層、地下3層，總樓地板面積1.1萬坪，商業樓地板面積6,500坪，預計進駐店櫃100家，瞄準高所得、重視自我主張的中生代消費者，從生活風格策劃出發，結合有機保養、輕奢選品、設計生活、運動時尚、戶外野遊、食材廚藝、風格美食，目前招商已近七成。
該商場除了有號稱最美書店的蔦屋書店、國際滑冰賽事等級的 AURORA ICE RINK 極光冰場作為主力店，還有米其林星級主廚餐廳、策展團隊明日製作所加入助陣。
前往歐洲旅遊必訪的老字號人氣冰淇淋也將首度登台，落腳 NOKE 開設 1 號店。NOKE 忠泰樂生活上樑圓滿完成，象徵邁向完工的最後一哩路。忠泰商場事業表示，預計五月取得使用執照，第三季即可展開試營運。
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