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小七年貨超奢華！日本直輸三款話題水產 鱈場蟹1元起標

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN今年特別以「奢華海鮮餐」為主訴求，祭出日本直輸三款話題水產。圖/7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年特別以「奢華海鮮餐」為主訴求，祭出日本直輸三款話題水產。圖/7-ELEVEN提供

農曆年的腳步愈來愈近，統一超（2912）端出旗下7-ELEVEN壓軸端出各種高級食材及料理，觀察疫情下冷凍水產「零」接觸直播拍賣興起，今年特別以「奢華海鮮餐」為主訴求，祭出日本直輸三款話題水產，「日本直輸鱈場蟹」將首度以直播大玩1元起標，炒熱年前買氣。並推出「預訂制日本黑毛和牛御膳」，以及看準年節小份量、個人化鮮食需求，與米其林餐盤推介台菜餐廳膳馨開發高CP值「個人化佛跳牆」，年節期間鮮食商品也都換上新春包裝。

7-ELEVEN近年積極拓展冷凍海鮮類別經營，尤其以農曆春節更顯銷售力，相較其他檔期業績約成長2成，且食材逐年升級，除了有往年人氣暢銷的2S等級干貝之外，今年加碼推出S、M、L尺寸，並且為生食級「鄂霍次克海生食級帆立貝柱」，並推出三款品項「奢華海鮮餐」。

其中「鄂霍次克海熟凍鱈場蟹(整隻)」擁有「蟹中之王」美譽、巨無霸4.1公斤，日本三大名蟹之一，於活體狀態即以1%鹽水煮熟，再以空氣冷凍方式結凍，保存其新鮮原味。看好年節期間高檔海鮮，7-ELEVEN也首次舉辦線上「1元起直播競標」活動，於1月12日晚上19點30分在7-ELEVEN官方粉絲團競標鄂霍次克海熟凍鱈場蟹(整隻3公斤)。

7-ELEVEN i預購平台同步引進與頂級超市同等級的日本青森蜜富士蘋果、紐西蘭進口櫻桃等質感水果禮盒，其中冬天是南半球櫻桃的產季，7-ELEVEN嚴選紐西蘭進口的櫻桃為30mm的大顆尺寸，原裝2公斤空運抵達，日本青森蜜富士蘋果亦是年節送禮、自用的高檔選擇。此外，7-ELEVEN實體門市則推出多款禮盒，像是茂谷柑、美國蘋果、日本青森富士蘋果，還有蘋果搭配100%蘋果汁代表「平安」的組合，皆附有提把方便即時送禮。

疫情無法赴日觀光旅遊，不少消費者想念日式美食，7-ELEVEN首次開發「日本黑毛和牛-壽喜燒御膳(售價299元)」，肉品選擇經日本和牛協會認證A4等級黑毛和牛，7-ELEVEN表示，為取得100%日本原產和牛，透過統一超商東京行銷公司與日方供應商直接接洽，嚴選日本九州專區契養黑毛和牛，在地飼養30個月以下且進口的每一塊肉皆經過油花檢測符合A4等級以上肉質始可出口，肉質媲美日本專門店。即日起採事前預訂制並限量4.8萬份，於1月24日至1月29日限定販售。

日本和牛 蘋果

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