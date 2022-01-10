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台中港、前鎮科技產業園區大徵才 開出逾600職缺

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

經濟部加工處因應新年轉職潮，以及為科技產業園區提前部署網羅人才，本月於台中港、高雄前鎮科技產業園區接力辦理二場次徵才，多家知名大廠共提供近600個工作機會，徵才日期分別在1月12日及13日。徵才網羅電子產業及傳統產業領域工作，包括工程師、倉管人員、技術員等，總計開出逾600個職缺。

本月首場徵才活動由台中港科技產業園區主辦，與台中市政府沙鹿就業服務站合作於1月12日上午10時至12時30分在該分處三樓訓練教室（台中市梧棲區大觀路6號）。

該次參與聯合徵才廠商計有車王電子（1533）、昇陽半導體（8028）、今國光學（6209）、三千金屬、成偉食品、新萊應材、積水塑膠及環錤塑膠等八家。應徵項目包括製程工程師、自動化設備工程師、產品機構工程師、加工車床技術師、CNC車銑床工程師、焊接工程師等，近300個職缺，提供求職者多樣的選擇；各家公司制度完善、福利優厚、薪資更上看5.5萬元。

第二場徵才活動則由前鎮科技產業園區主辦，與高雄市政府訓練就業中心將於1月13日上午9時30分至11時00分在本分處後棟第一訓練教室（高雄市前鎮區加工出口區中一路2號後棟2F）舉辦現場徵才活動。

現場有台灣博士電子、華東科技（8110）、台灣典範半導體（3372）、頎邦科技（6147）、台灣高爾特、台灣日東電工等七家廠商參與徵才，提供326個職缺，職缺項目包括助理工程師、技術員、操作員等，部分廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利

加工處呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。另配合中央流行疫情指揮中心秋冬防疫專案，請參加徵才活動民眾，配合辦理單位量測體溫及防疫措施，所有入場人員一律佩戴口罩，敬請求職民眾務必配合。

徵才活動 工程師 求職

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