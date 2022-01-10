台中港、前鎮科技產業園區大徵才 開出逾600職缺

中鋼（2002）最近喜事連連，不但慶祝50年廠慶，獲利創新高，技術的耕耘也沒有放慢腳步，上月初宣布成功開發出高強度車用鋼種，強度是台北101鋼構2.2倍的新鋼種，近日又宣布將所生產的鍍鋅鋼品SGCC RC12提高廢鋼使用比例至12%，成為全球鋼鐵業首家通過UL再生材料含量驗證的企業。

2022-01-10 14:01