漢來美食去年12月營收創同期新高 訂位滿到農曆年假

漢來美食（1268）今（10）日公告去年12月營收3.79億元，月增21.39%、年增6.33%；第4季營收9.76億元，季增136.22%、年減2.24 %。公司表示，11、12連續兩月創歷史同期新高，進而推升第4季業績表現，並使全年營收較前一年的減幅收斂為15.3%。展望新年度，旗下品牌餐廳跨入2022年預約情形熱絡，訂位一路排滿到農曆年假期間。

近日北部疫情引發關注，不過，漢來美食認為，2022年經濟研究單位及業界仍普遍對國內景氣持樂觀態度，預期疫情進入第三年後，台灣飲食市場在五倍券的持續助攻、台商回流及科技業擴廠投資，搭配民眾對休閒生活的期待下，將因需求持續成長帶動消費提升。

2022新年度才開跑，漢來美食就忙著開新品牌與展新店。45樓鐵板燒與牛排館餐廳立刻選在1月14日全新改裝開幕。選用「焰」Flamma(拉丁文)當品牌名稱，代表著光芒、希望和激情，象徵對食物的靈感、服務的熱情與家庭的溫暖。「焰」擁有鐵板燒及牛排館兩大用餐環境，餐點選用台灣在地食材，融合中、西、日式元素，以原味烹調呈現食材本身新鮮風味。

緊接著1月20日在新竹縣首座大型購物中心遠東百貨，將一口氣開出「漢來上菜片皮鴨專賣店」及「漢來上海湯包分店」 兩大人氣品牌分店。上菜不僅完美演繹片皮鴨的美味，並有各式川、粵菜、港點，給予饕客多元菜色選擇；湯包提供全方位客層的料理與服務，招牌湯包皮薄餡豐，同時還可以品嚐到主廚私房菜、精燉湯品和精緻甜點。