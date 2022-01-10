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10歲男童陪父蓋墳墓 過年盼吃到熱年菜

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
不管是搬磚頭還是扛水泥，阿宏都不喊辛苦，反而還想要「做更多」。中信慈善基金會／提供
不管是搬磚頭還是扛水泥，阿宏都不喊辛苦，反而還想要「做更多」。中信慈善基金會／提供

新冠肺炎(COVID-19)疫情仍衝擊全球，面對農曆春節即將到來，中央流行疫情指揮中心不敢掉以輕心，但可預見，偏鄉弱勢家庭這個年更難過了。

根據2021年「點燃生命之火」調查，疫情期間，有近半的偏鄉孩童曾吃不飽，且冬天時，近18%沒有熱飯菜可吃，11%的棉被不夠暖。面對即將到來的農曆新年，逾41%偏鄉孩童的心願僅是吃頓熱騰騰的年菜

紀錄片觀看《跟著爸爸上工去－阿宏篇》https://youtu.be/ctow5QvN8PQ 。

今年十歲的阿宏（化名）與家人住在山區一間鐵皮屋。疫情爆發前，家裡靠爸爸幫人蓋墳墓或跟漁船出海打零工撐起家計，而媽媽在便當店打工，收入也很微薄。

一家人生活原本就很吃緊，去年5月疫情升級後，爸媽的工作被減班，收入驟減，阿宏說：「家裡繳不出錢，媽媽常在房間裡哭，爸爸為了多賺錢，生病了還是出門打零工。」

大人外出工作時，阿宏會在家裡照顧發展遲緩的哥哥，肚子餓了就煮泡麵加蛋當一餐，然後幫忙洗衣服，分擔家務。有時候要讓爸爸早點回家休息，他主動要求跟去，在現場幫忙搬磚頭、推車，既使是去蓋墳墓，阿宏也不害怕，但沉重的生活壓力仍讓他們喘不過氣…。

根據2021年「點燃生命之火」調查，即便在冬天，仍有17.9%的偏鄉孩童沒有熱騰騰的飯菜吃，12.8%家裡沒熱水可以洗澡，且有11.1%覺得棉被不夠保暖，隨著農曆新年即將到來，41.2%的偏鄉孩子只希望能吃頓熱騰騰的年菜。

第37屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動現正進行中，捐款新台幣2,500元認購一組愛心年菜，或是3,000元年菜組加小紅包，您的愛心付出能讓阿宏與所有偏鄉孩子過年有頓溫飽。

更多捐款訊息請上網搜尋「點燃生命之火」或上中國信託慈善基金會官網www.ctbcfoundation.org查詢，也可郵政劃撥捐款：財團法人中國信託慈善基金會／19933384。

偏鄉 疫情 年菜

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