杏一去年12月營收好旺 月、季、年同步創新高

杏一（4175）今（10）日公告去年12月份營收6.56億元，較去年同期成長4.05%，創下單月歷史新高紀錄，第4季營收17.57億元，亦創下單季歷史新高，同時去年全年營收來到65.42億元，較去年成長10.14%，年營收締新猷。

杏一表示，去年12月延長週年慶檔期，有效帶動營收增長，搭配儲值卡、團購、宅配等多項活動，提升消費買氣，加上2021年21間新展門市逐漸發酵，去年12月營收突破單月歷史新高紀錄。

其中，電商部門去年12月營收較同期成長130.09%，2021年全年度成長達77.16%，主要受惠於疫情期間線上消費動能強勁所致，杏一LINE@官方帳號之「杏LINE樂活」服務，截至2021年訂閱人數已突破111萬人次，會員綁定率近90%，打造線上線下全會員整合，成功掌握會員消費習慣與需求。

此外，2021年杏一推出「全台首創第一張健康照護數位儲值卡」，提供家庭共同採買、查詢消費紀錄等功能，寄庫購買、定期配送功能也即將上線，解決消費者日常採購頻繁和商品載送不易的困擾，打造不受時間、空間限制的照護服務。

杏一截至目前兩岸門市共計303間及22座商場，2021年門市淨增加數為18間，商場淨增加數為3座。杏一自2015累計至2021年止，共舉辦320場「百里關懷，杏福環台」活動、261場健康講座、332次健康檢測，顯示杏一在保持營收成長同時，也積極投入ESG永續經營。