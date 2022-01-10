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人家年終領40個月你領多少？預測1~1.5個月的人最多

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
根據台灣薪資查詢網站《比薪水》今（10）日公布的「年終大預測！你的年終領多少？」問卷調查發現，僅有22%工作者對今年年終獎金的發放持樂觀態度。 圖／比薪水提供
根據台灣薪資查詢網站《比薪水》今（10）日公布的「年終大預測！你的年終領多少？」問卷調查發現，僅有22%工作者對今年年終獎金的發放持樂觀態度。 圖／比薪水提供

「長榮海運（2603）年終 40 個月！」消息一出震撼全台企業和上班族，眼見距離春節假期愈來愈近，不少上班族更關心自己今年年終可以領多少？根據台灣薪資查詢網站《比薪水》今（10）日公布的「年終大預測！你的年終領多少？」調查發現，僅有22%工作者對今年年終獎金的發放持樂觀態度。

調查結果顯示，41%的工作者表示，他們預測2021年的年終獎金「與前一年差不多」， 22%的工作者則預測「今年會領到較多」， 另外還有22%的工作者表示「剛換工作無法比較」，15%的工作者則認為「前一年會領比今年多」。

問券調查中，其中一題目為「你認為今年你的年終會領多少」，結果顯示，最多人（36%）認為年終可以領到 1~1.5個月，27%的人認為自己的年終獎金會低於1個月，而認為自己年終獎金會領2~3個月的人佔21%，認為年終獎金會領到3個月以上的人則是佔16%。

除了討論年終，在過年前還有一話題也總是會掀起一陣討論，那就是「是不是該換工作？」，根據《比薪水》的調查結果顯示，僅有 20%的人表示「目前沒換工作的意願」，其他80%的人都對換工作有所想法，其中有35% 的人表示2022年「一定要換工作」，45%的人表示「騎驢找馬，可換可不換」。

而這之中，讓大家最想換工作的主因，最高票的三個理由分別是：「想有更高的收入」、「想找更有發展性的工作」以及「想有更發揮專業的空間」。《比薪水》表示，從這裡可以很清楚的了解到，「薪水」還是工作者、勞工最重視的那塊。

針對年後即將迎來的大轉職潮，《比薪水》建議，公司若想好好留才，就用年終獎金好好慰勞、勉勵員工，雖不可能每間公司都跟長榮海運一樣給出40個月年終，但若公司營收表現不錯，也應讓員工感受到自己在工作中受到肯定，也鼓勵公司可以正視公司的評價，透過評價來瞭解公司目前有的問題，從根本去探討，才有機會在競爭激烈的求職市場，守住優秀的人才。

比薪水指出，「年終大預測！你的年終領多少？」該份問卷調查於2021年12月10日起開放填寫，至2021年12月 31日，以網路問卷方式進行調查，有效問卷共 5,429 份。

薪水 年終獎金

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