安克生醫搶攻健檢有成 全國醫療院所完成布局

安克（4188）今（10）日表示，看準國內健檢商機，旗艦產品甲狀腺超音波AI智慧醫材，現已進入全台全數醫學中心，以及五十多家醫療院所和健檢中心，近期再進軍台大健檢中心和彰濱秀傳健檢中心，透過協助篩出更多需注意的患者，以及輔助醫師做出更即時、精準的判讀，守護國人甲狀腺健康。

最新癌症登記報告顯示，甲狀腺癌持續位列我國十大癌症，當中女性佔比又遠高於男性，高居女性第四大癌症，然而大部分人並不自覺自身甲狀腺可能出問題，主因之一是甲狀腺結節多數難以觸摸到，且通常並無症狀。

彰濱秀傳醫院旗下高級健康檢查中心，近日引進安克甲狀腺超音波AI輔助偵測智慧醫材，彰濱秀傳新陳代謝科主治醫師蕭立偉表示，統計指出，我國約半數成年人有甲狀腺結節，女性更高達60%，雖僅少數有癌症疑慮，但卻有「偵測不易」的情形，像是一個2公分左右的結節，其內聚集的癌細胞可能僅0.2~0.3公分，除非透過細針抽吸、又「剛好」抽到癌細胞群，才可能發現確診；此外，甲狀腺結節進展相當緩慢，像他曾有病患在追蹤5年後才惡化成癌症，種種原因都常常使得甲狀腺健康未受到應有的重視。

安克生醫研發的甲狀腺超音波AI輔助偵測智慧醫材，能於非侵入性情況下，根據超音波呈現的甲狀腺結節外觀的型態、表徵進行分析，即時得出結節良惡性的風險程度，此外，也透過提供一致性的評估依據，有利於日後結節狀況的追蹤。

安克生醫總經理李伊俐表示，該項智慧醫材已獲美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA上市許可，看準隨著國人健康意識抬頭，加上國內疫情控制得當，健檢人數持續增加，安克生醫提早完成布局，現已進入台灣全數醫學中心，全球更已超過17國、120家醫院與250多位醫生使用，「安克甲狀偵」可輔助醫師及協助醫療機構，即時的篩檢出更多需要注意的甲狀腺結節患者，透過及早發現、及早治療，守護民眾甲狀腺健康。