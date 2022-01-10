外派夢碎！不只他一人 台大生因疫苗接種問題無法成行

外派夢碎！新冠肺炎疫情延燒全球已超過兩年，打亂不少人的職涯規劃，就連外派工作也都受到影響，有人成了海歸派，也有人迫於無奈暫緩海漂。

前年剛出社會，不幸就碰上疫情爆發，台大工學院畢業的Ray很無奈，雖然頂著名校光環，第一份工作的待遇就被打了八折，連原本說好試用期過後會再調薪，結果也落空，任職不滿一年他就離職了。

很快Ray又找到第二份工作，同樣擔任互聯網公司的專案管理師，年薪提高到80萬，不過專案獎金曾延誤三個月，年終獎金保障制與部分福利、補助遭取消，讓他近期又興起想離開的念頭。

去年8月一度有國外公司想挖角Ray，但因疫苗接種問題無法成行。預計年後再次跳槽，目標為年薪百萬。畢竟除了仍有學貸二十幾萬元，他身為「北漂族」，還有外食費、房租壓力，近期想當臨演兼差，拍戲、拍廣告搶賺外快。

只是最根本的加薪方法，依然是提高職場競爭力，Ray不忘持續進修，像是自學程式語言，目前已經能簡單寫出金融領域的APP。

Milly原本在設計業任職，還兼差美術老師，六年前曾幫來台表演的國外馬戲團擔任過企劃總務，因為表現優秀，對方邀請她加入劇團，於是開始到中國大陸與香港工作。

將近五年的時間，國外劇團提供Milly基本薪資約兩千美元，並額外有生活費，住宿、餐飲與交通補助；她的頭銜是「巡演經理」，負責當地工作人員訓練，以及觀眾秩序管理，因此免不了要處理客人的肢體言語衝突，甚至還有家長放任小孩在表演場地尿尿，都屬於比較令人頭痛的職場狀況。

可惜前年起，全球爆發疫情，Milly回台過年後，就沒有再返回對岸。一度選擇到國內郵輪上，擔任活動主持人，今年又因本土疫情嚴重，自己選擇不續約，她決定轉行到房仲業。

雖然擁有相關證照，Milly自認入行八個月以來，業績並沒有很理想，她想在年後重返藝文界，像是應徵國內大型表演廳院，或是連鎖書店的企劃職務。

曾赴馬爾地夫工作的小皮，從去年11月開始，在公部門擔任派遣工，其實小皮之前曾在綠島擔任潛水教練，無奈去年五月份本土疫情爆發，大約有三、四個月完全零收入，她一度只能吃老本度日。

小皮會進入觀光業，是因為曾在馬爾地夫工作六年，小皮服務於當地五星級度假村，月薪換算成台幣，約為四到六萬塊之間。她自認光以英語溝通，大概花了半年才上手；不過最辛苦的是「思鄉病」，過年無法回家，看到家族照片總少了自己，就覺得有點難過，因此前年決定返台。

由於派遣工作到一月底就結束，小皮年後的目標是前進小琉球，先重回熟悉的潛水教職領域，之後再好好思考是否要轉行。她覺得戶外工作畢竟屬於「體力活」，對身體負荷大，所以積極進修，除了考上外語領隊導遊，還有中文教師證照，同時上程式語言課程，未來希望能採居家接案或線上教學的工作模式。