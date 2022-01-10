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欣陸投控：大陸建設不再設董事會 董事長張良吉卸任
欣陸投控（3703）今(10)日發布重訊，旗下大陸建設董事長異動，原董事長張良吉卸任，未來大陸建設不再設董事會。
欣陸投控表示，此次調整是藉由組織扁平化與更集中的管理模式，以強化欣陸投控對子公司的監督與管理權責、簡化子公司監理與決策層級、並賦予子公司管理團隊更多的業務管理權責，落實經理人當責制度。
欣陸投控表示，欣陸投控於9日接獲其法人董事漢德建設通知改派代表人，由張良吉先生變更為江雄先生。
欣陸投控代子公司大陸建設公告，大陸建設不再設董事會，改設單一法人董事與監察人，由欣陸投控與其全資子公司於9日分別當選為法人董事與監察人。原大陸建設三席董事：張良吉董事、黃金龍董事、張方欣董事於同日卸任。
張良吉為法律人出身，大學唸的是法律，畢業後也立即進入理律法律事務所工作。由於工作內容多和房地產的法律相關，對房地產業相當程度了解，因此獲任大陸建設董事長。近年他帶領大陸建設揮軍台中、高雄，為大陸建設在中南部建立口碑，打出知名度。
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