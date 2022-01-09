製鞋業大氣購雙層助攻 「聯聚瑞和大廈」登台中豪宅榜首

台中最新年度十大豪宅榜出爐！即將完工落成的「聯聚瑞和大廈」以均價71.4萬元登上榜首，其中該大樓42層與38層都由身價百億的鞋業家族包層入手，42樓拆算車位後每坪單價84.5萬元，也突破七期毛胚屋單價紀錄。

據實價登錄，2020年8月「聯聚瑞和大廈」42層2戶總面積都是189.17坪，合計坪數378.34坪，含6車位，以總價2.88億元成交，拆算車位後單價分別來到84.5萬元、80萬元。據了解，買家為國際知名休閒鞋品牌代理商家族。

另外，38層的2戶也被另一位中部鞋業大老包下，合計坪數378.34坪，含6車位，以總價2.59億元成交，拆算車位後單價分別爲77.1萬元、72.3萬元。

台中豪宅社區第二名為屋齡3年的「寶璽天睿」68.05萬元，第三名為屋齡13年的「聯聚信義大廈」67.94萬元，前三名中聯聚建設占了二名，豪宅一哥當之無愧。

其餘依序為「大陸寶格」的67.62萬元、「由鉅大恆」的65.68萬元、「寶輝秋紅谷」的61.50萬元、「寶輝一品花園」59.57萬元、「富邦天空樹」59.36萬元、「龍寶謙臻邸」59.24萬元、「大陸麗格」59.11萬元。

台中十大豪宅社區中，有8棟位於七期新市政中心，西區有2棟，分別為「由鉅大恆」及「富邦天空樹」，顯示七期仍穩居台中富豪聚落。

台中新豪宅王「聯聚瑞和大廈」，面對七期秋紅谷生態公園第一排，樓高43層、172.8公尺，為目前台中最高住宅大樓，規劃單層雙拼165、330坪產品，全棟50戶住家，單價每坪70萬至90萬元，預計2月完工落成，並展開第二波銷售。

台中是台商的大本營，更是精密機械、自行車、五金手工具及航太產業重鎮，近幾年又有中部科學園區、精密機械科技創新園區開發，都為豪宅市場提供強勁撐盤力道。

聯聚建設去年在七期市政路推出的「聯聚方瑞大廈」，主打50坪中坪數產品，市場反應熱絡，銷售已破八成，根據實價揭露的成交單價在62萬至76萬元間。集團旗下理仁建設最新推案「理仁奕舍」，規劃40至50坪產品，預計第2季進場，總銷約60億元。

此外，觀察豪宅榜的變化發現，屋齡越新與房價越高的慣性也被打破，如屋齡13年的「聯聚信義大廈」與屋齡12年的「寶輝一品花園」，仍是十大豪宅榜中的長青樹。

業者分析，這兩棟豪宅分別位在七期夏綠地園道與國家歌劇院第一排，且都是朝南向，加上兩大豪宅品牌形象，始終居於中部豪宅圈的領先地位，是豪宅社區價格屹立不搖的主要原因。

目前，台中豪宅交易單價最高紀錄，仍由「寶輝秋紅谷」頂樓的97.2萬元保持，交易日期為2019年4月，第二名為「大陸寶格」18樓戶，單價為92萬元，交易日期為2020年8月。