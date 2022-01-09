心悅生醫：口服新冠候選藥可對抗變異株 將進三期臨床

興櫃股心悅（6575）宣布，公司開發中抗新冠病毒口服候選藥Pentarlandir，已於前臨床研究中成功證明可以有效對抗Omicron及Delta變異株，Pentarlandir現於美國二期臨床的最後階段，預計今年啟動三期臨床試驗。

心悅生醫表示，Pentarlandir設計為早期口服治療，是針對突破性感染的病人（已施打過疫苗或是曾經感染新冠肺炎者），或是面對潛在住院、死亡風險未施打疫苗者的第一線治療。

心悅生醫說明，Pentarlandir適用於大多數的新冠肺炎病人，也就是那些具有一般良好健康條件、僅有些許風險進展為重症導致住院與死亡的病人；相較之下，輝瑞藥廠Paxlovid是設計給具有高風險進展到新冠肺炎併發症的病人（65歲以上或是具有糖尿病、肥胖症、心臟或呼吸系統疾病者等風險）。

有鑑於Pentarlandir活性化學成分來自天然界，預期藥價將顯著低於Paxlovid。因此，Pentarlandir對於較不富裕的國家而言，比較能夠取得也比較負擔得起，可滿足全球龐大的新冠變異株感染的需求。

心悅生醫也表示，另一家藥廠默克的Lagevrio是聚合酶抑制劑，因為它靶向核糖核酸聚合酶，在RNA聚合酶複製時引入致命的錯誤，使得病毒複製失敗而抑制COVID-19。這個藥物大概只可降低30%的住院風險，因此不被視為有潛力的一線治療。

Pentarlandir得以有效對抗新冠病毒及其變異株，是倚賴其雙重抑制途徑，它可以抑制病毒蛋白酶，還可以一開始就抑制TMPRSS2以防止病毒進入人體細胞，且Pentarlandir副作用極少、從天然界純化而來的化學藥品，使得製造生產成本低廉許多。

如果能開發成功，心悅生醫打算藉由聯合國支持的藥物專利庫（Medicines Patent Pool）將Pentarlandir提供給開發中國家使用

心悅生醫創辦人暨執行長蔡果荃表示，有鑑於新冠病毒Omicron變異株在全世界肆虐，並慮及其顯著避開現有疫苗的能力，還有比前幾代變異株較不具致命性的傾向，無論此Omicron大流行未來會不會轉變成地方性疫情，心悅很高興Pentarlandir對抗Omicron得以展現出強大的效力，希望未來Pentarlandir可以在成為世界各地對抗新冠肺炎方便的居家治療選項。