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南投旺來園區磁吸大廠 這創辦人更出馬統籌發展

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府開發旺來產業園區吸引卜蜂、微熱山丘、三點一刻、先麥食品、愛妮雅和上緯公司等知名企業進駐。圖／南投縣政府提供
南投縣政府開發旺來產業園區吸引卜蜂、微熱山丘、三點一刻、先麥食品、愛妮雅和上緯公司等知名企業進駐。圖／南投縣政府提供

南投縣政府開發旺來產業園區吸引卜蜂、微熱山丘、三點一刻、先麥食品、愛妮雅和上緯公司等知名企業進駐，微熱山丘創辦人許銘仁更出任廠商協進會理事長，統籌園區發展及經營方向，盼打造特色園區，縣府也將全力協助廠商完成設廠。

建設處指出，縣府在4大市鎮規畫產業園區，南投市旺來產業園區因地價低廉、交通機能佳，關注度最高也最為搶手，17塊產業用地全數完售，更吸引三點一刻、微熱山丘、上緯公司、愛妮雅集團、卜蜂和先麥食品等10間知名廠商進駐。

旺來產業園區規畫面積16.59公頃，園區服務中心、汙水處理設施、電信、電力、自來水、瓦斯管線、道路及生態滯洪池等公共設施已全數完成，僅剩部分工項尚待驗收，廠商也陸續籌備廠區規畫，甚至已進駐動土設廠中。

隨旺來園區逐漸成型，微熱山丘創辦人許銘仁號召10家進駐廠商組成「旺來產業園區廠商協進會」，經投票選出理監事，再推選由許銘仁擔任第一屆理事長，副理事長、常務理事則分由信織實業董事長徐孟榆、石城實業董事長朱俊宏出任。

許表示，旺來是一個特殊的小型工業區，地理位置具優勢，各家廠商除了規畫在地特色的主題式觀光工廠，若園區建築、景觀、經營模式能加強合作連結，可望營造更具協調且具亮點的「觀光指標特色園區」，帶來更多的觀光人潮及商機。

建設處則表示，現階段已有3家廠商施工中，縣府也由各專業領域人員組成驗收團隊，協助早日完成設廠，待各廠區建設全面完工，預估年產值約30億元，並增加1千個就業機會，帶動每周約3至5千人次觀光人口，活絡地方整體經濟。

微熱山丘創辦人許銘仁（中）出任南投縣旺來產業園區廠商協進會理事長統籌園區發展及經營方向。圖／南投縣政府提供
微熱山丘創辦人許銘仁（中）出任南投縣旺來產業園區廠商協進會理事長統籌園區發展及經營方向。圖／南投縣政府提供
南投縣政府開發旺來產業園區吸引卜蜂、微熱山丘、三點一刻、先麥食品、愛妮雅和上緯公司等知名企業進駐。圖／南投縣政府提供
南投縣政府開發旺來產業園區吸引卜蜂、微熱山丘、三點一刻、先麥食品、愛妮雅和上緯公司等知名企業進駐。圖／南投縣政府提供

觀光工廠 卜蜂 上緯

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