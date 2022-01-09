南投旺來園區磁吸大廠 這創辦人更出馬統籌發展

南投縣政府開發旺來產業園區吸引卜蜂、微熱山丘、三點一刻、先麥食品、愛妮雅和上緯公司等知名企業進駐，微熱山丘創辦人許銘仁更出任廠商協進會理事長，統籌園區發展及經營方向，盼打造特色園區，縣府也將全力協助廠商完成設廠。

建設處指出，縣府在4大市鎮規畫產業園區，南投市旺來產業園區因地價低廉、交通機能佳，關注度最高也最為搶手，17塊產業用地全數完售，更吸引三點一刻、微熱山丘、上緯公司、愛妮雅集團、卜蜂和先麥食品等10間知名廠商進駐。

旺來產業園區規畫面積16.59公頃，園區服務中心、汙水處理設施、電信、電力、自來水、瓦斯管線、道路及生態滯洪池等公共設施已全數完成，僅剩部分工項尚待驗收，廠商也陸續籌備廠區規畫，甚至已進駐動土設廠中。

隨旺來園區逐漸成型，微熱山丘創辦人許銘仁號召10家進駐廠商組成「旺來產業園區廠商協進會」，經投票選出理監事，再推選由許銘仁擔任第一屆理事長，副理事長、常務理事則分由信織實業董事長徐孟榆、石城實業董事長朱俊宏出任。

許表示，旺來是一個特殊的小型工業區，地理位置具優勢，各家廠商除了規畫在地特色的主題式觀光工廠，若園區建築、景觀、經營模式能加強合作連結，可望營造更具協調且具亮點的「觀光指標特色園區」，帶來更多的觀光人潮及商機。