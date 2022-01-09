北市18家知名企業釋出580職缺 最高薪5萬元起跳

北市勞動局就服處各就服站於1月10日至14日邀集18家知名企業舉辦現場徵才活動，共釋出580個職缺，其中自動化、機器人等技術職占11.55％，是繼上周鴻海科技公開徵才後，引起科技業共鳴，平均薪資4.5萬起跳，而餐飲業鼎泰豐也釋出高薪徵才，最高5萬元起薪。

陳信瑜表示，本周共有2家戮力於AI研發的科技廠商參加徵才活動，平均4.5萬元起薪，鎖定具資訊工程、機電、化學、電子系背景大學研究所學歷的科技專才。

所羅門（股）公司致力於3D機器視覺及AI領導品牌，釋出AI軟體設計師（Python） 、ROS工程師機器視覺軟體應用工程師（Linux／Embedded System）及機電工程工地主任等職缺。

台灣智能機器人科技（股）公司，提供各種機器人／自動化解決方案和專業諮詢，釋出機器人軟體研發工程師、巡檢及物流機器人開發工程師、Robotics 韌體研發工程師及ROS／SLAM移動平台研發工程師。

餐飲業方面，鼎泰豐去年在信義就服站辦理徵才活動，這次特別移師艋舺就服站。根據就服處統計資料顯示，鼎泰豐去年共釋出385個工作機會，4次徵才活動中，初媒率由8%提升至20%。

此外，職缺薪資也調升1000至5000元不等，餐飲服務專員高薪已達4.4萬元水準，料理廚師5萬元起薪，相較其他餐飲業界管理幹部來得高。

主打外送／外帶的雲端廚房「腹飛雲廚」，釋出店長職高薪4萬7500元，高中畢業即可，餐飲連鎖店店長經驗1年以上，或副店長經驗2年以上，相較一般餐飲業店長薪資位於3.5萬至4.5萬之間，大大加薪2.5萬元，是歷年少見。

本周參與徵才廠商包含所羅門、台灣智能機器人、宏華國際、鼎泰豐小吃店及欣葉國際餐飲、中嘉數位、三商餐飲、吐司利亞國際餐飲、台北寒舍艾美酒店、杰立餐飲（開丼日式丼飯）、歐奇餐飲、全家便利商店、三商家購-美廉社、大潤發-南湖分公司、台北市私立樂福居家長照機構、台灣薩利亞餐飲、腹飛雲廚及皇家可口。