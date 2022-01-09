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雙北升3級警戒？專家：這情形就可能 社區務必防疫5大重點

第四屆想辦法愛心公益市集 攤主、愛心捐款火熱召集中

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
今年進入第四屆的「想辦法愛心公益市集」活動，將於1月15日盛大登場。記者宋健生/攝影
今年進入第四屆的「想辦法愛心公益市集」活動，將於1月15日盛大登場。記者宋健生/攝影

今年進入第四屆的「想辦法愛心公益市集」活動，將於1月15日盛大登場，活動以二手跳蚤市場拍賣所得捐助惠明視障教養院，連續三年歡樂溫馨的氣氛，已成為西區年度盛會。

今年在台中市政府社會局、社團法人台中市建築經營協會、台中市高鐵文化觀光發展協會等單位的奧援下，將從綠園道移師市民廣場擴大舉辦，邀請更多民眾熱情參與、寒冬送暖。

有別於一般市集活動，「想辦法愛心公益市集」不僅不收攤位租金，還歡迎攤主們盡量做「無本生意」。

主辦單位台中市建築經營協會表示，活動初衷是希望民眾整理家中用不到的二手物品義賣，讓當日所得無需扣除成本，現場全額捐助惠明視障者教養院，不但可以兼顧環保為家中除舊佈新，還能付出暖洋洋的川流愛心。

有鑑於活動一年比一年更熱絡，第四屆「想辦法愛心公益市集」在台中市社會局支持下，將於1月 15日移師市民廣場擴大舉辦，除了增加為60個攤位，還新增了20個攤位的「小孩市集」。

活動統籌楊明祥指出，讓孩子們學習拍賣自己的童書童衣或玩具，並且捐款助人， 可以同時體驗父母賺錢的辛勞、學習惜物愛物，同時又能感受付出愛心不限年紀小，這就是最有意義的品格教育。

想辦法公益市集活動包羅萬象，除了二手物品，也有好媽媽手藝私房菜、現場春聯揮毫或是音樂演出等多元攤位，只要願意傳遞愛心參與公益募款，形式可以充滿創意。

目前活動正開放攤位登記，並積極召募志工與愛心捐款，有興趣的民眾請上網或透過臉書搜尋「#想辦法愛心公益市集」。

連續三年歡樂溫馨的氣氛，已成為西區年度盛會。記者宋健生/攝影
連續三年歡樂溫馨的氣氛，已成為西區年度盛會。記者宋健生/攝影
「想辦法愛心公益市集」以二手跳蚤市場拍賣所得捐助惠明視障教養院。記者宋健生/攝影
「想辦法愛心公益市集」以二手跳蚤市場拍賣所得捐助惠明視障教養院。記者宋健生/攝影

捐款 視障 教養

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