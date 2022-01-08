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北市防疫計程車司機檢出一位陽性 指揮中心證實了

台灣工具機去年出口27.8億美元年增29.1%未達業界預期

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

2021年台灣工具機出口統計出爐，全年出口金額累計27.8億美元，較2020年同期成長29.1%，未能達成業界原先預期的三成以上目標；12月單月出口2.58億美元、成長25%，單月出口成長力道不足。

分析主要原因，是2021年12月新冠肺炎疫情全球轉趨嚴重，加上全球主要國家投資逐漸減少，亦導致我國工具機12月出口主要市場持平。

但其中較特別的是，日本、德國、荷蘭、墨西哥、巴西、澳洲、南非等市場，12月出口較去年同月約有加倍增長。

台灣工具機去年每月出口已達到2.3億美元，出口額 27.8億美元，較2020年同期增長29.1%，已有大幅回升情況。另外情況較好的是，去年出口主要市場中國大陸，也有23%增幅。

去年出口成長市場，還包括美國成長18%、土耳其成長46%、俄羅斯26%、泰國35%、馬來西亞48%、墨西哥159%、巴西74%、澳洲61%，義大利90%、越南27%、印度45%、荷蘭57%、英國76%、德國31%、韓國12%、日本8%等。

去年出口衰退的市場，僅有印尼減少10%，香港減少45%等。

工具機主要生產國日本，2021年工作機械1至8月生產5,839億日圓，較2020年同期成長18.2%；加工中心生產額2,435億日圓、成長51%；CNC車床生產額1,299億日圓、減少0.1%。

大陸機床工具業2021年1至10月出口大幅增加，其中金切機床出口29.3億美元，成長34%，成形機床出口13.1億美元，成長34%，大陸2021年1至11月汽車生產2,317萬輛，較上年同期成長3.5%。

德國2021年上半年訂單大幅增加57%，VDW統計工具機內需市場成長38%，出口增長68%。

2021年新台幣兌美元較2020年同期升值6.0%。目前新台幣兌美元為27.7元，相對於日圓、韓圜新台幣為強勢貨幣，對台灣工具機出口仍有不利影響。

工具機 新台幣

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