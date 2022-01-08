台灣工具機去年出口27.8億美元年增29.1%未達業界預期

疫情影響，海運大好，長榮海運先前傳出年終40個月，羨煞許多人，讓許多人說「好想轉職去應徵」，外界也認為長榮今年可望招來大批新血。但這好康看在真正以海為家的船員眼裡，卻非常不是滋味，有資深船長就認為，「發40個月年終，反讓船員更不想當船員」，疫情影響各國，已讓全球船員大量流失，新的時代遇上新的世代，可預見的將來，從事船上職務的船員只會越來越少。

2022-01-08 16:11