星巴克也用這招！頂尖YouTuber說話技巧...盡可能多喊對方名字更親切

為各位介紹進行想像訓練，或是正式在他人面前說話時的技巧。

首先是「盡可能多喊幾次對方的名字」。

這件事說來簡單，但是卻具有莫大的效果。

短時間內喊兩、三次對方的名字，例如：「某某先生／小姐，請問您是否已經在哪裡聽過這件事了？」而不是：「我想您應該已經在哪裡聽說過這個話題了。」

光是聽到自己的名字，對方就會覺得與你的距離縮短了。一旦喊上兩、三次，感覺更加充滿親近感。

我曾經在美國與英國工作過。

與日本人交談和與美國人或英國人交談的差別在於，後者會頻繁的喊對方的名字

舉例而言，我跟美國人用英文對話時，通常都是喊對方的名字，所以他們也都叫我Yuki （幸）。大部分的美國人動不動就喊我Yuki 。

我明明就在那個人面前，根本沒必要一直喊我的名字。

可是在聊到重要的內容時，喊我的名字其實是為了強調那件事。

我在星巴克也有過相同的經驗。在櫃檯點餐時，店員會問我名字，當我回答後，店員會在我點的飲料杯上寫下我的名字。等飲料做好了，候餐檯就會喊我的名字，把飲料交給我。

這種一而再、再而三唱名的行為，在星巴克的服務上可以說是極為重要的部分。透過呼喚客人的名字，讓客人想再次光臨。

這種簡單的技巧對日本人特別有效。日本人在對話時沒有喊對方名字的習慣，所以會留下深刻的印象。

倘若是公司重要的簡報、無論如何都想通過的企劃案，不妨多喊幾次在場握有決定權人物的名字。與客戶談生意時，也可以多喊幾次客戶的名字。

如果是一對多的情況下，請盡可能以固定的名詞稱呼對方，例如：「各位營業部的同仁」、「某某公司的各位」。

雖說要先喊對方的名字再說重點，但也不是沒頭沒腦的一直喊對方的名字，那樣反而會讓氣氛變得很尷尬。

由此可知，基本上請控制在詢問對方時再順便喊對方的名字比較好。

《日本頂尖知識YouTuber資訊彙整術》。圖／樂金文化提供

還有，當對方提出問題或意見的時候，建議立刻吸收對方說話的內容，並加以附和，像是「如同西村部長剛才所說」，藉此肯定對方的發言。這也有向對方表示敬意的意涵。

商場上最重要的莫過於信賴關係，而信賴的基礎來自於對對方的敬意。即使想法不同，也要尊重對方的意見，保持敬意。

實際執行時會有點害羞，但還是要努力去做，相信會得到意想不到的效果。

(本文摘錄自《日本頂尖知識YouTuber資訊彙整術》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

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