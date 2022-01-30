別再被假消息騙了！人氣youtuber教你學會判讀3種訊息

我是專門處理國際情勢議題的YouTuber，幾乎每天都上傳國內媒體沒有報導的海外最新資訊。由於我處理的多半是非常敏感的主題，隨時都得承受「萬一傳遞錯誤的訊息該怎麼辦？」的壓力。因此，我只提供第一手消息，或者是有憑有據的消息，也就是「自己已經求證過的訊息」。

由於社群網站如今已十分普及，不管是什麼領域或主題，幾乎都充斥著假消息，所以應該很多人都想「看穿假象、了解事實」。

然而，單就結論而言，看穿假象是極為困難的一件事，沒有任何「這樣做就能完全看穿假象」的方法。

只不過，我們還是能盡量降低被騙的風險。

那就是「確認是否為第一手消息」。

資訊可以分成「第一手消息」、「第二手消息」、「第三手消息」，接下來會一一說明。這一章將為各位說明蒐集資訊的方法，首先就從以下這個部分開始。

第一手消息

簡單來說，就是「由當事人發表的訊息（事實）」。包括官方推特、網站、本人發言的影片等，多到令人眼花撩亂的來源，只要是「由當事人（或是當事人所屬的團體）公布的訊息」，基本上都是第一手消息。

除非被盜帳號，否則第一手消息基本上都可以被視為事實。

第二手消息

第二手消息是「聽到、看到第一手消息的媒體（個人）發表的訊息」。好比說「A媒體」報導了美國總統的發言（第一手消息），這就是第二手消息。

這時，大部分的人很容易不假思索的認為「美國總統說過這種話」。但這也可能是「A媒體」為了陷害︵或吹捧︶美國總統，對美國總統的發言斷章取義，藉此引導輿論風向。又或者是，「A媒體」雖然一五一十的報導了發言內容，但是中間夾雜著對自己有利的解釋或論述（這些也可能是假象）。

這點後面會再提到，尤其是美國的媒體分成「保守派」、「自由派」、「中立派」，所以報導的角度也有很大的差別（日本也有這個問題）。

因此在接收第二手消息的時候，必須秉持著「懷疑」的態度。即使裡頭包含了第一手消息，也不能照單全收。「絕不能全盤相信媒體說的話」，如今已然成為普世價值。

第三手消息

第三手消息是「建立在第二手消息之上的訊息」。

舉例來說，假設「B媒體」在報導中引用了「A媒體」的報導，這就是第三手消息。經常可以在網路媒體或論壇上看到這種第三手消息。

第三手消息比第二手消息更需要提高警覺。因為第二手消息很可能已經含有假象或偏見，變成第三手消息之後，可能離第一手消息（事實）更遠了。

各位應該也都親身經歷過同樣的情況。

《日本頂尖知識YouTuber資訊彙整術》。圖／樂金文化提供

謠言傳了愈多手，加油添醋的「故事性」愈高。我猜各位小時候都玩過「傳聲筒遊戲」，就算「想原封不動的轉達聽到的話」，事實上就是很難做到。

第三手消息帶有假象及偏見的可能性很高，千萬不能輕信。

稍微為各位整理一下重點：從第一手消息到第三手消息的差別，就在於與消息來源的距離。

(本文摘錄自《日本頂尖知識YouTuber資訊彙整術》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

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