貨運大爆量 桃機去年貨運量衝280萬公噸歷史新高

疫情衝擊國際客運人流，但貨運則相當暢旺，加上我國出口不斷創新高，去(2021)年桃園機場貨運量到11月已達256.2萬公噸，已創歷史新高，年底為貨運傳統旺季，桃園機場公司估算全年將衝高到280萬公噸的史上最大量。

桃機公司說，桃園機場航空貨運量成長率自2020年7月起已連續17個月呈現二位數成長，在疫情尚未緩和，海運塞港、塞櫃和我國出口迭創新高下，預期今(2022)年第1季進出口仍將持續暢旺。

桃機公司指出，過去航空與海運的運價比是12比1（亦即航空運價是海運的12倍），但受疫情影響全球製造業供應斷鏈及海運船塞港、貨缺櫃等因素，海運運價不斷飆高，目前兩者的運價比已縮小至3比1，轉而帶動航空貨運需求熱絡。

過去空運物品大多為高價的電子產品，但去年因疫情影響船期，有貨主擔心貨物延誤送達造成違約，包括以往都走海運的高價格特製馬桶、浴盆等較大型貨品，在海空運的運價差縮小下，貨主乾脆改走空運，致使過去不曾見過的空運物品，去年「意外」出現在桃機，成為疫情下的奇觀，貨物「由海轉空」的轉單效應極為明顯。

在桃園機場航空貨運進出口持續熱絡下，2021年1至11月已達256.2萬公噸，寫下歷史新高紀錄，目前12月貨運量尚未完成最後統計，但年底耶誕假期至農曆新年本就是年度消費旺季，加上3C電子產品出貨刺激需求等因素拉升，10、11月的貨運量均超過24萬公噸，預估12月單月貨運量同樣可達24萬公噸，桃機公司估算全年總貨量上看280萬公噸，較去年成長20%。

桃機公司說，為因應航空貨運強勁需求及永儲公司於去年底終止營運，去年上半年即已預先規劃，評估永儲處理貨物約占桃園機場貨量7%，停業後貨物將移轉至華儲、榮儲、遠雄貨物集散站，業者均以增補人力、增購機具、調整作業配置及改善管理作為提前因應貨物移轉進倉處理量能。

而機場公司也積極與民航局、三家集散站業者、航警局、關務署台北關等單位研商後續貨量移轉因應措施。其中華儲已新增5,645平方公尺的多功能進口倉投入營運；遠雄正進行自由港區與貨運站二期興建，適時提供旺季貨物集散站作業空間，降低永儲停業衝擊。