2022建築園冶獎 開放13縣市公私部門參加評選

邁入第28屆的建築園冶獎今年有桃園以南13縣市納入評選，除了公部門類評選外，今年並將13縣市全部納入私部門類可參加評選，即日起到2月7日接受作品報名評選。

建築園冶獎由高雄市及台南市不動產開發商業同業公會、高雄市大高雄及台南市大台南不動產開發商業公會主辦，成立於1995年，今年邁入第28屆。

主辦單位今天特地選擇在獲得12座國際獎的屏東縣民公園地坑遺址舉辦宣傳記者會，2022園冶獎執行長王立昌表示，建築園冶獎從高雄出發，2005年加入屏東及台南地區，2011年擴展到嘉義及雲林，南部6縣市都納入評選範圍，2020年前進台中、彰化、南投。

王立昌說，剛開始納入的縣市多只開放公部門類評選，2021年拓展到桃竹竹苗時，4縣市中，只有苗栗有開放私部門類評選，今年將開放桃園以南13個縣市全都有私部門類評選。

屏東縣長潘孟安致詞時宣布，縣府今天再獲通知，縣民公園再獲得美國設計獎項，是縣民公園第12座的國際獎。他表示，建築園冶獎帶動建築美學精神，這個從南方而起的建築美學，帶動了公私部門的建築突破傳統框架，讓建築和公共建設更有人性、情感，也更宜居。