雙子星周邊站穩百萬行情 稀有成屋案8字頭搶客
受惠西區軸線反轉，大同區近年房價快速上揚，目前新建案開價多要三位數、一坪百萬以上；北市大同區第一個都更案「興洋興天地」釋出30戶建商保留戶，開價每坪90萬至113萬，實價揭露成交在85萬元上下，吸引不少在地買家。
興洋興天地位於大同區南京西路288號，正對台北圓環旁，近台北車站特區，屋齡已9年，規畫19樓及14樓，地下4層，主推60坪、88坪。
海悅廣告副總經理戴大為表示，台北車站特區開發甚早，擁有最強機能與便捷交通，近年更有多項開發案為此區挹注活水，其中台北雙子星計畫，預估投入超過600億進行開發，預計2026年完工，未來有商場百貨、商辦、旅館、餐廳，將創造驚人就業機會與商機。
另外包括基泰忠孝大樓，台北E1E2大樓、中華郵政雙塔、台汽北站皇翔開發案、舊市議會三井飯店等建設計畫都將依序開發完成。
業者表示，西區目前面臨最大問題是土地一塊難求，老舊住宅需以都更方式整合，才符合使用效益，但反映在房價上，加上原物料上漲以及補漲效應，讓區域房價推升到三位數，每坪破百的行情。
區域近期有不少指標案，如線上指標案「亞昕華威」開出每坪130~150萬，近期開盤的「宏國大道城2」均價也破百萬。
海悅表示，由興洋建設所投資興建的興天地，基地788坪，四面臨路，是西區線上銷售中的稀有成屋個案，主推3-4房雙拼產品，低於百萬的行情，吸引不少買家關注。
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