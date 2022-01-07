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建商去年獵地1396億創新高 對中南部市場樂觀

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
台中市為去年土地交易面積與金額規模最大區域，面積合計約7.8萬坪，交易金額為538億元。圖／信義全球提供
台中市為去年土地交易面積與金額規模最大區域，面積合計約7.8萬坪，交易金額為538億元。圖／信義全球提供

土地交易熱絡，建商積極獵地，2021年總金額達1,396億元，創歷年新高，全年土地交易面積達17萬坪。據信義全球資產公司彙整2021年上市櫃建商購地記錄，去年近九成交易落在大台北之外，土地交易總面積前三名分別為台中7.8萬坪、桃園2.3萬坪、高雄2.1萬坪，顯見建商對中南部市場看法樂觀。

中南部熱度高，今年房市走向如何？信義全球資產總經理柯宏安分析，台中及桃園的重大建設題材多，有望續熱；值得注意的是，央行第四波房貸信用管制雖有助平穩市場，但在營建成本持續上漲下，推案價格恐難跌。

台北市土地珍稀，近年幾乎無大面積土地釋出，建商購地擴散至中南部。柯宏安表示，科技大廠南遷設廠牽動了就業與居住人口流動、台北精華素地稀缺取得不易且成本較高、加上都更整合時程長，讓不少建商紛紛跟著滾動式調整開發策略，積極南向布局。

台中市為土地交易面積與金額規模最大區域，約7.8萬坪，交易金額達538億元，雙破2020年成績，進一步觀察，去年台中辦公建照核發面積已遠比前一年多，可見產業的剛性需求，帶動建商布局台中辦公市場，包括國泰、遠雄、長虹、興富發、皇翔等建商投資，金額最大筆為皇翔建設以約77.5億元買下七期近3千坪土地，未來擬朝向頂級辦公大樓規畫開發。

桃園市，土地交易面積約2.3萬坪，交易金額達185億元，已連續三年交易金額超過100億元以上。其中金額較大筆的是興富發建設以約39.69億元買下機場捷運A7站土地，看好未來可吸引新北與桃園居住族群。

高雄市，土地交易面積約2.1萬坪，交易金額達156億元，較2020年同期增加近100億元，主要受惠於高雄市政府辦理土地標售案，包括國泰、遠雄、興富發、聯上發、鑫龍騰等建商都陸續搶進。

至於雙北地區，2021年累計成交面積約2萬坪，交易金額為416億元，集中在新莊、北投。其中，新莊區因區域機能及商業發展到位，又有環狀線與機場捷運線加持，吸引人口與企業移入，很快成為建商目標新戰場，像是亞昕、興富發、皇鼎、信義等前來投資，累計交易金額就達157億元。

柯宏安分析，以往建商都以大台北為首要投資區域，但2021年呈現「桃、中、高」熱的情況，且幾乎鎖定重劃區或沿著捷運軌道的土地，去年到今年，房市熱度分布在蛋白區、重劃區，儼然已成票房保證。

建商 機場捷運 興富發

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