兩大工具機展首度聯盟 攜手搶海外商機

國內兩大工具機展首度結盟「TIMTOS x TMTS 2022」聯展，將於2月21日起至26日在台北南港展覽館盛大舉行，集結近940家參展廠商使用5,200個攤位，作為疫後臺灣最大規模展覽、亦是今年初全球工具機產業最大盛事，備受各界期待。

為突破邊境管制，外貿協會經歷兩年疫情的虛實演進，精確掌握參展商及參觀者媒合需求，祭出服務國外買主六大加強作法，內容包括：線上展TIMTOS x TMTS Online、行動採洽、展場直擊、全球機械採購大會、媒體帶你看展及媒體遠端導覽，協助兆元機械產業全面搶攻疫後復甦商機。

外貿協會針對國外買主及國際媒體推出「一對一」及「主題式」的兩大主軸服務，如行動採洽及媒體遠端導覽都有針對兩大對象個別需求，展覽期間由導覽員一對一連線帶領至廠商攤位上參觀；展場直擊及媒體導覽亦規劃應用端主題，從智慧製造、關鍵零組件、航太、電動車、醫療、半導體等主題路線，讓來賓如臨實境觀展，與參展商進行即時互動交流，將展覽熱度從線下延伸至線上，擴大協助參展廠商出擊網羅全球商機。

為讓參展廠商無痕接軌線上參展環境，外貿協會已於1月6日辦理TIMTOS x TMTS線上展Workshop，近兩百家參展商線上參與互動熱烈，外貿協會表示，參展廠商了解虛實並行的必要，且經過疫情的考驗，都已相當熟悉數位工具，外貿協會也將透過全球駐外單位大力推廣，與參展廠商同心齊力搶攻國外商機。