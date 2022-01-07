2021年CIRIUM航空準點率報告 ANA獲全球及亞太區最佳

ANA（日本全日本空輸株式會社）自 2013 年起連續九年榮獲英國世界評鑑機構 SKYTRAX 評選為 World Airlines Star Ratings 最高榮譽 5 星等級，且為日本最大航空公司。本次於 2021 年 CIRIUM 的準點率報告中，ANA 集團在國內線和國際線航班的運航表現在全球及亞太區雙雙榮獲第一名的最佳成績。

在 CIRIUM 的綜合評價中，ANA 本身在主要航線項目的準點率為 95.04%；ANA 集團在航線網絡項目的準點率為 95.28%，此佳績雙雙榮獲全球及亞太區第一名。ANA 自 2018 年起連續三期榮獲亞太區最佳準點率且睽違九年榮獲準點率全球第一。此外，這也是 ANA 睽違 10 年榮獲準點率世界第一以及亞太區第一的雙重認可的殊榮。

ANA 執行副總裁三宅英夫表示，「我們非常榮幸能在全球及亞太地區獲得最高的認可。即使在這麼艱辛的時刻，我們員工仍持續努力不懈，讓航班能正常且準時地運航。這都再次證明，我們一直以來對自家嚴格的標準以及忠實顧客對我們的愛戴，這一切是值得的。當然，我們最重要仍然是提供旅客安全、準時且舒適的旅程。」

2021 年，ANA 有兩項新的主要措施。

為了於機內及走道間保持適當社交距離，2021 年 11 月起，開始了新的國內線和國際線航班的登機順序，這項措施不僅可以讓旅客保持適當的社交距離，也讓登機流程更加順暢。新的登機順序為：(1) 需要協助的旅客 (2) 符合優先登機資格的旅客 (3) 選擇靠窗座位的旅客 (4) 選擇中間座位的旅客 (5) 選擇靠走道座位的旅客。

ANA NEWS2021 年 6 月起，ANA 提供旅客有關國內線航班的登機開始時間資訊；自 2021 年 9 月起，此項服務更增加了出發前一天提供旅客羽田機場國內線安全檢查處人流預測的資訊。不僅能避免人潮擁擠，且可確保社交距離，更可以讓旅客能盡早安排旅行時間。

這些新措施都再次證明， 即使在艱辛的環境中，ANA 仍能提供最優質的服務。ANA 集團以安全為前提，持續保持高準點率的基本服務品質，並進一步改善，達到更高標準，讓旅客能享有更安全、更舒適的飛行，提供給旅客最優質的天空之旅。