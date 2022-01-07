遠百竹北店年營業額拚50億 徐雪芳打造智能商場五代店

遠百（2903）竹北店是新竹縣第一個百貨BOT案，也是新竹縣首座百貨商場，營業面積約2萬坪，首年業績目標為50億。遠百總經理徐雪芳表示，遠百在A13信義店開始轉型，竹北店是遠百的第五代店，重視全客層智能商場與E化管理，並透過轉型提高獲利能力，創造更高的權益。

遠百營運長林彰豐表示，竹北店目前尚未拿到營業執照，因此試營運的日期未定，期望能在農曆年前迎賓。竹北店的面積在遠百各店中排名第三，僅次於台中大遠百與板橋大遠百，看好新竹的家庭所得收入在全台名列前茅，加上生育率高，擁有厚實的消費力。

遠百竹北店是遠東百貨在轉型上的首度突破，打破以往習慣於市區商圈展店的經營思考，為大新竹地區提供一座大型、多功能的購物中心，開幕後預期可擴大新竹地區生活圈，並成為民眾南來北往購物及休閒充電站。遠百財務長湯治亞表示，近年零售業競爭激烈，量販、百貨乃至於OUTLET不斷發展，遠百新店型也轉型為更重視體驗，以A13信義店即可看出和過去的百貨有很大的不同，而竹北店又更為明顯，和傳統百貨的經營模式有很大不同。

遠百竹北店位於莊敬北路，鄰近新竹科學園區，並緊鄰國道一號。竹北店營業樓層為地上8層、地下4層，商場停車數包含汽車685個、機車980個。在建築上，遠百竹北店外觀以客家山城圓樓作為建築意象，頂樓空中花園充滿綠意，榮獲「黃金級」綠建築認證資格。內部設計特別融合在地客家文化，延請設計團隊深入考究客家文史，在商場內部原味復刻呈現客家古厝以及客家老街的樸實之美。一樓絕美的公共藝術展品「好客天棚」，更將客家文化尊敬天地、愛護自然萬物的精神化作「龍」的意象。