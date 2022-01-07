在91 APP合作商家使用悠遊付 可享百元回饋券

迎接2022年到來，悠遊付今年首波優惠選定與91 APP合作，使用悠遊付在91 APP合作品牌消費，單筆滿1,200元即回饋100元指定網購現金回饋券一張。

91 APP是台灣虛實融合零售軟體雲服務商，以「虛實融合(OMO)」為服務核心，已經協助破萬家的零售客戶數位轉型，快速邁向電商市場，包括全家行動購、康是美網購eShop、iQueen愛女人購物網、Timberland、The North Face都是91 APP的合作品牌。

自1月7日起至1月27日止，使用悠遊付在91 APP合作品牌消費，單筆滿1,200元就回饋「100元指定網購現金券」1張，限量3,000張，每悠遊付會員限回饋一次，發完為止。想在農曆年前購買日用品或增添新衣？用悠遊付就對了。

此外，即日起至2月28日使用悠遊付在東森寵物雲門市單筆消費滿888元，即享100元悠遊付現金回饋券(單筆可累贈，每戶回饋上限300元)，贈完為止，讓你可以有更多的預算可以寵愛家中的毛小孩唷。