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肥料大漲傷農民！農委會：台肥吸收五成漲幅

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
肥料價格大漲，農委會推動實名制購肥，農民持身分證至農會預購肥料，五成漲幅由業者吸收。（圖／農委會提供）
肥料價格大漲，農委會推動實名制購肥，農民持身分證至農會預購肥料，五成漲幅由業者吸收。（圖／農委會提供）

受國際疫情影響，導致原物料價格上漲，農委會今（7）日表示，凡透過實名制購肥程序者，自今(2022)年1月10日起出貨之肥料，由政府協助國內肥料業者吸收漲幅五成，最大供應商台肥公司（1722）亦發揮企業社會責任自行吸收五成，維持肥料價格不變。農委會也將協調其他肥料供應商降低售價，普及照顧所有農友。

農委會表示，實名制購買肥料措施可精準供應農友用肥，建立肥料合理調配機制，保障農友用肥權益。農委會已協同台肥公司等肥料供應商，就實名制購買肥料之農友及區域充分供應滿足農友耕作需要。該會並籲請地方政府就政府施政一體，共同宣導轄區農友實名制合理購肥。

農委會進一步說明，第一次購肥農友僅需攜帶身分證明文件，提供耕地之地段、地號、面積（免附證明文件，不限地主）、種植作物種類等資訊，向鄉鎮農會、肥料行等經銷點實名制購買肥料，由經銷點協助登打購肥系統，系統會自動建議現階段施肥用量提供農友購買，下次只要人來就可登錄購買，手續簡便。農友倘有特殊需求可洽所在地農業改良場提供專業技術協助，精確補充所需肥料，另有一次購買大量肥料需求者，可專案實名制登錄配供。

農委會指出，因應當前國際間COVID-19疫情，導致業者製肥成本受原料、船運等因素波動，為體恤農友辛勞，政府協助國內肥料業者吸收漲幅五成，以穩定肥料的供應及售價。目前台肥公司日產能複合肥料達2,000公噸，並至少維持成品庫存1.5萬公噸，且工廠假日及春節期間不休息，全年營運全日生產肥料供應充足，農友請放心，肥料需要時再買即可。

農委會 台肥 疫情

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