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建商砸23億元獵地 擠進中壢土地交易總價第三高

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導

房市熱，蛋黃區土地珍稀，去年以來，不少建商重心布局重劃區、蛋白區，其中桃園市青埔重劃區，近期傳出再有建商大舉獵地，且相當鄰近高鐵站，位於青峰路一段的青昇段413地號，面積達1327.1坪。對此，地知名建商禾林建設證實砸下23億元購置，待近期實價揭露後將成為2021年中壢區土地交易總價的第三高，前兩名分別為中悦與宏普各以29.1億元、26.3億元購置。

591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔說明，青埔在2016房地合一稅實施之際，一度賣壓極為沉重，隨著房市逐步回穩，本身的居住規劃體質健全，又有機捷交通機能優勢，加上商場、水族館、綠地等區域利多，搭上重劃區購屋熱潮順風車，都使得區域房市表現強勁。

依據桃園不動產交易e指通，2020年青埔的新案平均單價破三字頭，全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，此乃房地合一稅後高點，而去年持續走高來到33.6萬元，最高成交單價則在48.2萬元高點，衝破2020年的最高價47萬元，且桃園市高單價預售屋幾乎都是青埔的天下，在在印證當地房市佳績。

禾林建設此次獵地位置絕佳，陳炳辰分析，其乃青埔商圈正核心，各大利多建設環繞，去年奪冠的29.1億元的青昇段420地號也在此處，還有先前亞昕建設買到單坪199.5萬元，而禾林的價碼也達173.3萬元，都是相當高的水位，整體來說該區大坪數又方正的土地，單坪身價都可來到150萬元左右。

禾林建設表示，自家推出的社區以高質感居家設計聞名，含裝潢的價位相較市場稍高，青埔新案「禾林3.0」價碼已來到5字頭，看好青埔後況，此次高價購地打造的新案，相較會再推升兩三成的開價空間，也認為是青埔未來榮景的合理身價。

資料來源／實價登錄
資料來源／實價登錄

房市 房地合一

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