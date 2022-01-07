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桃園航空城B1、B2分標案 今舉辦開工典禮

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
桃園航空城區段徵收舉行開工典禮。圖/桃園航空城提供
桃園航空城區段徵收舉行開工典禮。圖/桃園航空城提供

桃園航空城B1、B2分標案今（7）日在桃園市舉辦開工典禮，這項以「溪畔美學 邁向新紀園」為主題的盛大典禮是桃園航空城區段徵收工程中的一環。此項B1、B2分標案開工典禮結合文化永續、循環智慧創新、如時如質如度的桃園航空城計畫，指在擴展航空城周邊產業經濟脈動。以SDGs為指標，規劃促進經濟成長、帶動社會進步、環境保護等建設，將台灣的國際門面用綠色永續的形象迎接世界。

這項計畫以桃園國際機場為中心，向外擴展的桃園航空城計畫，帶動周邊區域產業、發展綠色、永續的經濟。在極端氣候變遷的大環境裡，硬體亦須要跟上變遷的節奏，提升足夠的防洪防災規格，保障市民的生命財產安全。

B1分標工程目標主在整地防洪、建設排水工程、綠化滯洪池周邊儲水效能、強化交通系統、BIM技術改善路口管線管理、都市景觀再規劃等面向，以前瞻的技術結合循環材料，創造共好的環境生態。作為東亞樞紐，有效降低對於環境的負擔，是鄰近國家之間重要的指標。

B2分標將SDGs的概念，結合區段徵收工程規劃及基本設計、埔心溪排水治理規劃檢討、捷運綠線專管及監造、航空城新間岸置住宅規劃、監造及專管、桃園市共同管道設備更新汰換工程、桃園市智慧排水管理與模擬系統建置、桃園市三維下水道地理資訊管理系統等項目規劃，展現愛護生態台灣與全球同步成長學習，從工程規畫開始實踐永續城市。

航空城 區段徵收 機場

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