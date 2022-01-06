快訊

月底768萬人二劑滿三個月 黃立民：接種要快但難度高

繼水果後盯上活魚！陸暫停我2家養殖場進口 檢驗措施升級

聯邦快遞推出新限時運輸服務 協助企業拓展商機

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
聯邦快遞宣布推出 FedEx國際優先快遞特快服務®，為有國際運輸需求的客戶提供時間彈性。圖/聯邦快遞提供
聯邦快遞宣布推出 FedEx國際優先快遞特快服務®，為有國際運輸需求的客戶提供時間彈性。圖/聯邦快遞提供

FedEx Corp. 旗下附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司之一的聯邦快遞，宣布推出FedEx國際優先快遞特快服務®（FedEx International Priority® Express），為有國際運輸需求的客戶提供時間彈性，可選擇在上午10時30分或中午前將貨物送達全球的指定地點。隨著這項新服務的加入，聯邦快遞現在可提供更多限時國際運輸選項。

亞太、中東非洲地區的企業現在可以視需求選擇更合適的運輸選項，並提供更高的便利性和靈活度。

新推出的FedEx國際優先快遞特快服務®為亞太、中東及非洲地區客戶提供在上午10時30分或中午前送達亞洲（香港、泰國、新加坡、澳大利亞）、美國、加拿大和歐洲指定市場的服務。FedEx國際特早快遞服務®（FedEx International First®）為亞太、中東及非洲地區客戶確保優先的運輸順序，送達至美國、加拿大和歐洲地區的指定郵遞區號和目的地。另外，FedEx國際優先快遞服務®（FedEx International Priority®）為全球220多個國家和地區提供工作天結束前送達服務。

聯邦快遞提供限時送達的跨境運輸服務，在跨境商業需求快速成長的情況下全力支援企業。亞太地區物流市場現今規模為3.9兆美元，並有望在2020年至2025年間以6%的年複合成長率（Compound annual growth rate ，CAGR） 增長；中東和非洲的物流市場則預計在2027年達到3,150億美元，並擁有4%的年複合成長率。

聯邦快遞亞太、中東及非洲地區總裁裴佳華表示：「聯邦快遞在關鍵時刻推出FedEx國際優先快遞特快服務®，強化我們旗下的產品線，為具時間敏感的貨物提供優先的交付窗口。隨著經濟復甦，企業跟消費者都更加重視貨物的可追蹤性及即時送達能力，這樣的需求將持續成長。隨著聯邦快遞提供的服務範圍擴大，也提供了企業更多符合需求的選項及控制權。」

FedEx國際優先快遞特快服務®是聯邦快遞旗下的最新產品。在去年九月，聯邦快遞已透過推出FedEx® International Connect Plus （FICP）服務增強跨境電商運輸服務。這是一項專為電子商務而設的國際託運服務，以實惠的價格和具競爭力的運送速度，服務台灣、澳洲、香港、印度、日本、中國大陸、馬來西亞、新加坡、韓國、泰國等十個亞太、中東及非洲地區的市場。

快遞物流是跨境電子商務價值鏈的關鍵。現今的消費者期望快速、客製化和便利的送貨選項，根據統計，如果貨物沒有按時抵達，有接近 15%的網購消費者不會再於該平台二次消費。

非洲 中東

延伸閱讀

Lalamove天天簽到抽1年份免費外送 Oddle Eats訂年菜抽虹夕諾雅雙人行

澳洲半數貨運司機遭隔離 疫情導致供應鏈告急

1043公斤海外肉品闖關 陳吉仲：春節重點稽查郵包快遞

海外網購族注意 快遞包裹預先委任制上路

相關新聞

獨／華航發6個月年終 還比照軍公教調薪4%

長榮航空日前發1.5個月年終，外界好奇中華航空今年年終會有多少。根據本報掌握，結果今天出爐，華航與工會協商後，決定發六個月年終，加上原本就有的第13個月，等於可以領到七個月薪水...

預售屋市場亂象消費者如何自保？ 建商反悔不賣屋 購屋族「被退訂」

根據《財訊》報導，全台房市造價漲，不僅原物料漲、土地漲，連工資都在漲，中南部開始傳出預售建商寧可退戶賠錢，也要毀約不賣的案例。「毀約還賠比較少！」一位在地業者分享，收預約金10萬元，尚未進入正式簽約，僅須加倍返還，即20萬元，就能跟買方解約。

聯邦快遞推出新限時運輸服務 協助企業拓展商機

FedEx Corp. 旗下附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司之一的聯邦快遞，宣布推出FedEx國際優先快遞特快服務®...

產業前線／BDI暴漲暴跌 2022年散裝航運能否再迎來另一波榮景？

BDI（波羅的海運價指數）耶誕節封關，指數收在2,217點，全年漲幅62.3%，但仔細觀察BDI在年底前的走勢異常疲軟，指數不但在最後一個月掉16%，近三個月更跌超過五成。

百貨超市搶攻春節商機 樂觀估業績雙位數成長

受限邊境管制，民眾多留在國內過年，百貨、超市搶攻春節商機，祭出滿額回饋、超值福袋等吸客。Global Mall表示，年節...

航空雙雄貨運喊漲 亞洲地區漲幅1至2成

目前是農曆春節前出貨高峰，航空雙雄已通知貨攬業者，將調漲台灣到亞洲區貨運運價，幅度達1成至2成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。