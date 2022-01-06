聯邦快遞推出新限時運輸服務 協助企業拓展商機

FedEx Corp. 旗下附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司之一的聯邦快遞，宣布推出FedEx國際優先快遞特快服務®（FedEx International Priority® Express），為有國際運輸需求的客戶提供時間彈性，可選擇在上午10時30分或中午前將貨物送達全球的指定地點。隨著這項新服務的加入，聯邦快遞現在可提供更多限時國際運輸選項。

亞太、中東及非洲地區的企業現在可以視需求選擇更合適的運輸選項，並提供更高的便利性和靈活度。

新推出的FedEx國際優先快遞特快服務®為亞太、中東及非洲地區客戶提供在上午10時30分或中午前送達亞洲（香港、泰國、新加坡、澳大利亞）、美國、加拿大和歐洲指定市場的服務。FedEx國際特早快遞服務®（FedEx International First®）為亞太、中東及非洲地區客戶確保優先的運輸順序，送達至美國、加拿大和歐洲地區的指定郵遞區號和目的地。另外，FedEx國際優先快遞服務®（FedEx International Priority®）為全球220多個國家和地區提供工作天結束前送達服務。

聯邦快遞提供限時送達的跨境運輸服務，在跨境商業需求快速成長的情況下全力支援企業。亞太地區物流市場現今規模為3.9兆美元，並有望在2020年至2025年間以6%的年複合成長率（Compound annual growth rate ，CAGR） 增長；中東和非洲的物流市場則預計在2027年達到3,150億美元，並擁有4%的年複合成長率。

聯邦快遞亞太、中東及非洲地區總裁裴佳華表示：「聯邦快遞在關鍵時刻推出FedEx國際優先快遞特快服務®，強化我們旗下的產品線，為具時間敏感的貨物提供優先的交付窗口。隨著經濟復甦，企業跟消費者都更加重視貨物的可追蹤性及即時送達能力，這樣的需求將持續成長。隨著聯邦快遞提供的服務範圍擴大，也提供了企業更多符合需求的選項及控制權。」

FedEx國際優先快遞特快服務®是聯邦快遞旗下的最新產品。在去年九月，聯邦快遞已透過推出FedEx® International Connect Plus （FICP）服務增強跨境電商運輸服務。這是一項專為電子商務而設的國際託運服務，以實惠的價格和具競爭力的運送速度，服務台灣、澳洲、香港、印度、日本、中國大陸、馬來西亞、新加坡、韓國、泰國等十個亞太、中東及非洲地區的市場。

快遞物流是跨境電子商務價值鏈的關鍵。現今的消費者期望快速、客製化和便利的送貨選項，根據統計，如果貨物沒有按時抵達，有接近 15%的網購消費者不會再於該平台二次消費。