麗豐-KY去年營收52.71億元 創歷史新高

麗豐-KY（4137）今（6）日公布2021年12月合併營收4.37億元，連續四個月單月營收破人民幣1億元大關，2021年第4季合併營收15.05億元，季增8.1％，2021年全年合併營收52.71億元，年增29.96％。

麗豐-KY表示，近二年全球歷經疫情嚴峻挑戰，麗豐-KY去年以回歸「產品力」品牌核心再出發，祭出「水、微生態、再生醫學」等多元化產品線，並結合實體店面與電商通路相輔相成，在行銷策略精準投放的配合下，各項業務計畫成效皆良好的展開，若將時間軸拉長，麗豐-KY功能性貨幣之年度營收表現，從2017年起以年複合成長率近14％的速度成長至2021年，凸顯出麗豐-KY在業務發展的穩定性及成長力道。

麗豐-KY執行長趙承佑表示，集團多年來注重自主創新研發與生產能力，至今已擁有包括護膚、美甲、美睫、健康、抗衰等五大系列，與其他美容同業以外購產品為主的運營模式有所不同，麗豐-KY能更靈活掌握消費者求新求變的不同需求，新品上市速度領先同業，提高整體產業進入門檻，美容保養龍頭地位的競爭實力著實可見。

後疫情驅動健康、保健成了新的奢侈品，也讓2022年的美容護膚產業有了新方向，「由內而外」亦是護膚方法的新顯學，麗豐-KY已超前佈署，強調人體健康美是｢由內而外｣的整體循環，從喝進身體的水，到探索人體微生態菌群平衡，以及利用再生醫學實現細胞健康年輕態。

展望2022年，麗豐-KY對整體營運向上成長深具信心。董事長陳碧華表示，目前全球主營通路「克麗緹娜」加盟店已共有4,961家，公司將以每年穩定的展店目標持續砥礪前行，並積極汰弱留強，優化單店營運表現，並再拉高｢新美力及天貓電商｣、「雅樸麗德醫美及抗衰診所」、｢RnD美甲美睫｣的品牌力與貢獻度，期望擴大客群及創造乘數效果，從研發生產至消費者體驗，全力衝刺締造更強大的麗豐-KY。