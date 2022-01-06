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商周送四億「商周鑽」 鼓勵企業與個人知識創新轉型

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

商周集團宣布，與台北富邦銀行、台灣微軟、台隆集團、友達光電、全家便利商店、宏佳騰智慧電車、佳世達科技、信義企業集團、星宇航空、國揚集團、晶華酒店集團、雄獅集團、雲朗觀光集團、遠傳電信、義美食品、聚陽實業、趨勢科技、cama café、Dcard等知名企業，共同發起「知識雪球運動」ESG永續行動倡議，推動「知識財富」的自由，以知識作為個人、企業、國家轉型的最佳推進器。

商周集團宣布，從1月1日起至2月16日期間，在全台發送總價新台幣四億元的「知識紅包」，領取紅包內的「商周鑽」，可用以免費選讀四萬多篇雜誌付費報導、音頻、線上課程等自製內容。四億額度包括企業機構二億、教育單位一億、個人一億，上商周網站直接領取，其中企業與教育單位可至專門的「知識紅包申請櫃檯」，先到先領，額度發完為止。

世界銀行公布「知識經濟指數」，聯合國開發計劃署（UNDP）去年12月公布「知識富國」，瑞士蟬聯五年第一，瑞典、美國則分居第二、第三。三大強國，也被世界智慧財產權組織（WIPO）評為「二〇二一年全球創新指數」的前三名。商周集團表示，掌握知識就有創新的本事，台灣的科技實力、被信任指數、自由開放的社經體制，成為東西資金匯聚所在，若能順勢利用知識創新、轉型，台灣將可開啟黃金躍升的十年。

以知識致富的股神巴菲特表示，人生就像滾雪球，只要找到濕雪和一條很長的坡道，雪球就會越滾越大。商周表示，所謂知識雪球，濕雪是知識，長坡道為閱讀習慣。在時間與注意力都零碎化的現在，如果善用通勤中、課程間、等餐前這一類零碎時間閱讀、消化，累積起來就會成為知識大雪球。

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