打房減建商信心？去年12月新建案供給降、中止連五升

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，去年12月分數降至41.7分，較11月（43.6分）減少1.9分，分數中止連續五個月上升，轉成下跌。風向球六大構成項目中，預售屋推案量、成屋供給量與來人組數等三項分數下滑，另議價率、待售住宅建案個數等兩項分數持平，僅成交組數一項分數上揚。

住展雜誌研發長何世昌表示，去年12月住展風向球分數下滑原因在於供給量縮減幅度較大，主要是政府打房重挫業者信心，以及新建案市場逐漸步入淡季有關。從市場變化來看，近來政府高壓打房手段，對建商造成的心理衝擊似乎遠大於消費者。

去年12月預售屋推案量近8百億元，大台北單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-松山「吉美艾麗」、萬華「華穗」、新北市-板橋「鼎隆大苑」、新店「宏盛心中央」、土城「皇翔芊翠」、林口「新潤Double」、「亞昕昕銀座」、「力璞學」與「九揚華都」、三重「寶石心富町」、淡水「富麗欣」。

桃竹預售指標案則有桃園市-中壢「亞昕喜徠登」、「麗昇陽」、「樺龍青蔦」和「麗江清漾」、龜山「玄泰T1」、「大亮‧泊」、八德「佳展好市佳」、大園「偉築新豐洲」。

12月新釋出的成屋案戶數接近4百戶，單一案量逾15億元以上的指標案為新北市-中和「遠雄Park One」、新莊「駅森」。

供給量出現明顯下滑，除了與政府頻頻出手打房有關外，房市脫離旺季、逐漸步入淡季也有部份關聯。不過，供給量之外的其他四個構成指標變化程度並不大。

在「議價率」部份，12月北台灣各縣市平均議價率約11.9％，與11月數據維持不變；議價空間較大的是基隆市、台北市，平均議價率約15.6％、12.6％，而宜蘭縣議價空間最小，僅約6.9％。雖然北台灣整體議價率持平，但各縣市數值落差超過一倍以上，顯示即使預售屋實價登錄上路，消費者仍需謹慎議價才不會吃虧。

去年12月住展風向球追蹤的指標建案平均每周來客約為38.6組，較11月微減0.2組，已連續二個月下滑。另，11月住展風向球追蹤的指標建案平均每周成交組數約4.1組，較11月份3.9組略增0.2組。