微星科技捐助課後照顧 弱勢生樂學習有自信

微星科技捐助新北偏鄉與弱勢家庭孩童課後輔導，提供豐富多元的學習資源，讓孩子在學習、才藝、音樂、戲劇、書法中建立自信；隔代教養的年長阿公、阿嬤不再擔心孫輩課後照顧。

新北市府教育局長張明文今天以新聞稿表示，市府致力完善的課後照顧資源，210所公立國小都已提供日間、夜間、各類型課後照顧服務，也引進民間資源開設課後社團、學習扶助等。

教育局說，微星科技響應市府政策，熱心奉獻教育公益，自民國101年度開始辦理弱勢學生課輔計畫；10年來持續捐助偏遠學校，透過公開透明的媒介，凝聚民間的愛心力量，提供弱勢家庭孩子，豐富多元的學習資源，以建立自信心。

微星科技協理簡文哲表示，微星科技善盡企業公民社會責任，推動台灣和全球各地的社會公益，關懷社會弱勢並協助孩子們發揮天賦。

教育局說，瑞濱國小學生小蓉（化名）來自單親家庭，常獨自在家無人陪伴；參加「微星有愛」課後班後，接觸管樂課程進入音樂世界，並找到興趣展現笑容。

中山國小學生小智（化名）來自隔代教養家庭，加入掌中戲團後，奶奶不再擔心孫子課後去處，可以放心為生計打拚，小智也在戲偶中找回自信，樂在學習。

興南國小學生小頡（化名），因住在寄養家庭而中斷學習一段時間，初轉入學校時，常抗拒學習，透過參與多元化的書法課、田徑活動、點心烘焙課、飲料調製課及表演藝術課，開始喜歡上學。

教育局說，微星科技110年度捐助約新台幣347萬元辦理弱勢學生課輔計畫，愛心擴及瑞芳區、板橋區、中和區及樹林區，共44所高中、國中、國小，近2500名學子受惠。