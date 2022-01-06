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全球疫情再起 雲品總經理丁原偉：餐飲業壓力爆表

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

全球疫情再起，餐飲業感壓力排山倒海襲海，雲品（2748）總經理丁原偉今天表示，隨著國內疫情升溫，昨天已經有一個原本已經訂好50桌的客人，將桌菜全部改成高級餐盒。今天也接到不少尋問如果升級的因應措施，雲品集團旗下的餐飲不會為難客人，合理的時間內退訂全額退費。

國內也有桃機群聚案例，觀光餐飲業挫咧等。雲品總經理丁原偉指出，位於桃園的皇家薇庭在昨晚已經接獲有50桌尾牙的客人取消店內用餐、改成500個便當；目前持續密切關注疫情走勢，但假如疫情再轉趨嚴峻，好不容易復甦的餐飲業恐再受拖累。

丁原偉進一步分析，國內在疫情降溫後，餐飲業的業績立即火速回升，去年12月餐飲已回到疫情前水準，元月原本訂位也都很滿，元月表現甚至可能更高，但現在疫情又再度轉嚴峻，對於未來不敢太樂觀。

餐飲非常好，但是住房依舊很慘，丁原偉感嘆說，「台北、台中以國際觀光酒店為主的飯店，可以說已經升天了！住房率慘到不能再慘。」雖然國際觀光酒店為主飯店也能接國旅，但想到台北市區、台中市區住的民眾真的不多，所以只要國門沒有開放，住房還是持續低迷，預估大概3年內都不會好。

餐飲業 疫情 雲品

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