獨／華航發6個月年終 還比照軍公教調薪4%
長榮航空日前發1.5個月年終，外界好奇中華航空今年年終會有多少。根據本報掌握，結果今天出爐，華航與工會協商後，決定發六個月年終，加上原本就有的第13個月，等於可以領到七個月薪水。此外，還拍板比照公務員調薪4%。
受到疫情影響，華航去年發給每位員工三節獎金1萬元與3萬元的春節獎勵金。隨著疫苗覆蓋率增加，航空業預期漸進復甦。
不過根據本報掌握，稍早已經拍板，由於去年有賺錢，今年將發放6個月基本薪的年終。由於原先就有發放第13個月，等於可以拿到七個月薪水。另外還比照軍公教調薪4%。
對此，華航企業工會向本報證實。華航企業工會理事長劉惠宗說，結果「算不錯」，且不分空、地勤，全體員工都適用。不過還要下周送董事會，但基本上不會有變數。
華航表示，稍晚正式回應。
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