「不賺差價怎做？」 永慶衝1400店、孫慶餘曝創業原因

永慶房屋集團今(6)日舉行加盟事業成立20周年慶及菁英會頒獎，董事長孫慶餘表示，當年他和朋友創立台灣第一個房仲加盟平台「大台北仲介聯盟」，想推動新式仲介，不賺差價，只收固定服務費，但大家都說房仲不賺差價怎麼做，日子要怎麼過？

他說，他不信邪，因此決定成立永慶房屋，做給大家看。如今永慶集團旗下包括永慶不動產、有巢氏、台慶不動產，以及最新成立的永義房屋，全台店數近1,400店，2021年總成交件數逾4.9萬件，總成交金額站上6,000億元大關，穩坐房仲第一品牌。

孫慶餘表示，30多年前，買賣房屋沒有法令可管，消費者的權益沒有保障，他與朋友創立台灣第一個房仲加盟平台「大台北仲介聯盟」，當時他想引進新式仲介「不賺差價、只收取固定服務費」經營模式，但反對聲音很大。

但他覺得這是正確的，因此決定另外成立永慶房屋，推動產業進入「房仲1.0-新式仲介時代」，之後又投入十年時間推動《不動產仲介經紀業管理條例》立法通過，引領產業邁向「房仲2.0-法制仲介時代」。

他表示，當年創立堅持「新式仲介」精神的永慶房屋，是業界的「一滴清流」，但有了永慶房屋成功經驗，開始推出加盟品牌，吸引眾多加盟店東近悅遠來，現全台房仲店數已接近1,400店。

永慶表示，2020年永慶旗下所有門店就已落實「實價登錄3.0」，2021年「實價登錄2.0」及「房地合一稅2.0」政策終於雙雙上路，讓房仲業進入「房仲3.0－誠實仲介時代」，也成市場主流。

從六都買賣移轉棟數推估全台房市交易量，較2020年同期成長僅7%，而永慶加盟四品牌的全年成交件數高達4.9萬件，年增1成7，成長幅度為市場的2倍，總成交金額6,000億元和店總業績260億元，分別年增3成和3成5，也展現永慶加盟總部建構的競爭力。

永慶表示，2021菁英會頒獎典禮後，永慶房產集團全台尾牙大串聯，將自2020年1月14日陸續盛大展開，15場尾牙宴席開2000桌以上，預估超過2萬人參與。