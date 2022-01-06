中鋼智能工廠 完成軋鋼三廠第二熱浸鍍鋅智慧產線建置

中鋼（2002）公司繼前（2020）年完成首座智慧高爐建置後，持續加速推動智能創新及數位轉型工作，今（2022）年開春第一周亦完成軋鋼三廠冷軋智慧製造產線建置，邁入軋鋼智能工廠新里程碑。

面對全球鋼鐵市場競爭及未來碳中和的趨勢及挑戰，為提升企業競爭力，打造智能產銷之精緻鋼廠，中鋼公司前年完成首座智慧高爐建置，啟用煉鐵智慧中心，讓高爐成為能透視、可預知及易掌控的生產製程，達到提升爐況穩定性、生產效率性及節能減碳效益。

為持續強化智慧製造能量，中鋼由生產、技術及資訊等單位共同規劃，在軋鋼三廠既有優異的自動化及數位化基礎之上，整合現場製程大數據資料，成功自主建立「軋鋼三廠 AIoT 掌上工廠」資訊平台，可讓工廠主管使用手機或平板等行動裝置，透過視覺化網頁，即時掌握生產資訊及排除異況，提升生產作業效率。

為進一步提高冷軋工場量產客製化鋼品之品質及穩定性，中鋼投資近5,000萬元，在軋鋼三廠第二熱浸鍍鋅產線（簡稱：2CGL）導入自行開發的智能化系統，包括機性動態調控、寬度動態調整、入料缺陷檢測、退火爐燃燒智能診斷、鍍鋅膜厚控制、智慧鋅渣引流、鋅浴鋁含量智能控制及智能化品質判定等八項，合計在該產線建立19個AI模組，並宣告9件專利。中鋼2CGL產線建立預知、預警、監控等智能化的系統功能後，可達到動態製程參數調整，產品品質優化及降減成本等三大目的，累計效益預計達9,000萬元以上。