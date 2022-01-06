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禁止換約建商變多 遭質疑支持政府打炒房或另有所圖

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
房市示意圖。圖／聯合報系資料照
房市示意圖。圖／聯合報系資料照

自內政部拋出「預售屋禁止換約」政策方向後，部份建案陸續傳出有買方退訂，住展雜誌研發長何世昌指出，目前房市仍處於上升軌道，多數買方賺到錢寧願選擇轉手、不急於退戶，極少有人願意賠15％的退戶違約金；但不同意消費者換約、或增加換約附加條件的建案卻有越來越多的趨勢。

何世昌認為，有些建案多打著「支持政府、拒絕炒房」的旗幟，禁止消費者換約轉售，但目前預售屋禁止換約新制尚未實施，依現行規範，建商除非有正常理由不得拒絕消費者換約，且建商於簽約完成後，也不該片面逕自更改契約內容，相關作法都已牴觸現行規範；就算建商聲稱呼應政府打房，也容易被消費者質疑是「想賺15％違約金、又想賺房屋差價」，所以才超前部署禁止換約，業者仍需謹慎行事。

此外，房市也稍稍降溫，市調機構住展發布最新北台灣推案市場調查，去年12月分數降至41.7分，中止連續五個月上升，房市燈號也從安全綠燈，降為衰退注意的黃藍燈。何世昌表示，去年12月住展風向球分數下滑原因在於供給量縮減幅度較大，主要是政府打房重挫業者信心，以及新建案市場逐漸步入淡季有關，從市場變化來看，政府高壓打房手段，對建商造成的心理衝擊似乎遠大於消費者。

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