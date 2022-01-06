超搶手！鳴日號環島七日遊程 38秒內被搶購一空
超搶手！雄獅旅遊（2731）今（6）日上午10時開放訂購觀光列車鳴日號5月至6月行程，包含「限量版七日環島之旅」在內，八支團體旅遊商品在38秒內即被搶購一空，為感謝民眾喜愛，雄獅旅遊也爭取加開席次，希望能帶領更多民眾體驗寶島之美。
雄獅旅遊表示，5月20日出發之七日環島趟次，為鳴日號首次推出長天數環島旅遊商品，行程將前往台南知事官邸盛大舉辦復古的「華燈初上」派對、欣賞NTSO台灣青年交響樂團限定版演出，列車還將首度緩行三義泰安見證壯闊火炎山美景，再走訪台灣四大極點車站。
截至中午12時止，候補人數達近200人，創下鳴日號最高紀錄，端午連假趟次候補也約近百人，總計5、6月份鳴日號全部遊程超過500人候補。
據指出，雄獅旅遊首度推出的「限量版七日環島之旅」，七天六夜7萬9,900元起，行程將帶旅客蒐集海科館站、石城站、枋山站、台南站等四個台灣極點車站，列車還將首度緩行三義泰安欣賞壯闊火炎山，並在九曲堂六塊厝路段領略舊鐵橋之美，以及通過台灣最美車站多良站。
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