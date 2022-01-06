快訊

直播／桃機群聚案、重啟急重症量能 指揮中心下午2時說明

確診個案元旦打麻將 金嗓歌友會內監視器畫面曝光

超搶手！鳴日號環島七日遊程 38秒內被搶購一空

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
超搶手！雄獅旅遊今日上午10時開放訂購觀光列車鳴日號5月至6月行程，包含「限量版七日環島之旅」在內，八支團體旅遊商品在38秒內即被搶購一空。記者楊文琪/攝影
超搶手！雄獅旅遊今日上午10時開放訂購觀光列車鳴日號5月至6月行程，包含「限量版七日環島之旅」在內，八支團體旅遊商品在38秒內即被搶購一空。記者楊文琪/攝影

超搶手！雄獅旅遊（2731）今（6）日上午10時開放訂購觀光列車鳴日號5月至6月行程，包含「限量版七日環島之旅」在內，八支團體旅遊商品在38秒內即被搶購一空，為感謝民眾喜愛，雄獅旅遊也爭取加開席次，希望能帶領更多民眾體驗寶島之美。

雄獅旅遊表示，5月20日出發之七日環島趟次，為鳴日號首次推出長天數環島旅遊商品，行程將前往台南知事官邸盛大舉辦復古的「華燈初上」派對、欣賞NTSO台灣青年交響樂團限定版演出，列車還將首度緩行三義泰安見證壯闊火炎山美景，再走訪台灣四大極點車站。

截至中午12時止，候補人數達近200人，創下鳴日號最高紀錄，端午連假趟次候補也約近百人，總計5、6月份鳴日號全部遊程超過500人候補。

據指出，雄獅旅遊首度推出的「限量版七日環島之旅」，七天六夜7萬9,900元起，行程將帶旅客蒐集海科館站、石城站、枋山站、台南站等四個台灣極點車站，列車還將首度緩行三義泰安欣賞壯闊火炎山，並在九曲堂六塊厝路段領略舊鐵橋之美，以及通過台灣最美車站多良站。

延伸閱讀

鳴日號滿周年 雄獅旅遊首推出「限量版七日環島之旅」

鳴日號上路滿周年！ 雄獅限量7天環島 行程特色一次看

影／自行車闖入蘇花改開罰首例　環島騎士爽騎1小時挨罰

郵輪環島回歸！「探索夢號」12/31跨年復航、買一送一開賣，持PCR證明才能登船

相關新聞

打了10多年越打越高 只靠央行打房效果恐怕相當有限

自金融海嘯開始，央行打房已經有了10多年歷史，只是從各項統計數字來看，台灣房地產市場行情──尤其是一般人最關切的房價還是節節高升。很明顯地，若想要平抑房價，不能夠只靠央行的金融政策。

房市降溫了！建商呼應政策禁換約另有所圖？

房市終於降溫！市調機構發布最新北台灣推案市場調查，去年12月分數降至41.7分，中止連續五個月上升，房市燈號也從安全綠燈...

預售漲太凶！台中這區改買新古屋30坪省500萬

近年預售屋價格漲很大，買新房辛苦度大增，台灣房屋統計2021下半年，台中10年內新古屋與預售屋實價登錄交易單價，結果顯示...

超搶手！鳴日號環島七日遊程 38秒內被搶購一空

超搶手！雄獅旅遊（2731）今（6）日上午10時開放訂購觀光列車鳴日號5月至6月行程，包含「限量版七日環島之旅」在內，八...

momo衝會員拚三大服務升級 商品結帳更彈性

富邦媒（8454）旗下momo購物網三大會員服務升級，推出「結帳服務進化版」，可使商品結帳更彈性 ，以及「中獎發票超商列...

聯發國際拓版圖 歇腳亭插旗石油大國科威特

聯發國際（2756）旗下手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」再傳捷報。預計今年第1季在美國總店數達到131家，最近更與石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。