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高鐵假期推走春專案 20條指定行程超值優惠

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
高鐵假期以台北出發到高雄，入住高雄首福大飯店、兩人同行為例，每人只要2,760元起。圖／台灣高鐵公司提供
高鐵假期以台北出發到高雄，入住高雄首福大飯店、兩人同行為例，每人只要2,760元起。圖／台灣高鐵公司提供

台灣高鐵公司（2633）為鼓勵旅客利用春節假期踴躍出遊，特別推出「走春專案」。即日起，旅客購買春節期間指定出發日之「高鐵假期」20條指定自由行行程，飯店住宿最低0元起，再加碼贈送iRent共享機車使用一小時。歡迎旅客利用春節團聚之餘，提早規劃一趟美好的高鐵假期，讓台灣高鐵的輕鬆、超值優惠行程，陪您虎年生豐，走春玩全台。

台灣高鐵表示，春節期間暢玩國旅，只要善用大眾運輸工具，錯開尖峰方向的車次人流，一樣可以玩得開心玩得實惠。本次高鐵假期「走春專案」搭配飯店涵蓋台北/台中/彰化/嘉義/台南/高雄等六個地區、20家優惠飯店，能夠滿足旅客多樣化的行程需求。

即日起開放旅客預購，搭配五家北部飯店之行程，適用出發日期自2月1日至15日，以左營出發到台北，入住老爺會館台北林森、兩人同行為例，每人最低只要3,010元起；另外中南部15家飯店行程，適用出發日期自2月5日至15日止，以台北出發到高雄，入住高雄首福大飯店、兩人同行為例，每人更只要2,760元起。以上所有指定行程除享優惠價格外，每房再加碼贈送iRent共享機車使用一小時；歡迎旅客把握優惠，春節期間輕鬆悠閒走春趣。

台灣高鐵特別提醒旅客，春節期間出遊仍需配合交通部公告指引，旅客進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全，敬請旅客切實遵守佩戴口罩等防疫措施。

高鐵假期以左營出發到台北，入住老爺會館台北林森、兩人同行為例，每人最低只要3,010元起。圖／台灣高鐵公司提供
高鐵假期以左營出發到台北，入住老爺會館台北林森、兩人同行為例，每人最低只要3,010元起。圖／台灣高鐵公司提供

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