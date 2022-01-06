華航、長榮航調漲亞洲區間運價 最高漲幅20%

華航（2610）、長榮航（2618）已經正式發出通知，將調漲亞洲區間市場的空運貨運的運價，其中，華航1月11日起調漲台灣到東北亞的運價，漲幅為10%至20%；長榮航空調漲的範圍更大，自1月12日起調漲東北亞、東南亞各航線運價，調幅為15%-20%。

今年的中國農曆新年比往年略早一點，亞洲區的企業都在趕著元月農曆年前出貨，近日又傳出貨櫃塞港依舊，不少業者開始搶攻空運艙位，將部份貨先送達，由於亞洲區間先感受到空運物流需求，亞洲區間航線開第一槍。

業界也不諱言的指出，亞洲到歐、美線需求則會在農曆年前最後一周大爆發，如果怕貴不先訂位子，到時候恐怕只會更貴。

法人分析，國內華航、長榮航、遠雄港及航空貨攬比重高的中菲行（5609）、捷迅（2643）、台驊（2636）及台灣空運業績跟著受惠。

中國大陸航空貨運市場傳出運能吃緊，隨著確診人數急劇增，中美直飛客運航班一減再減，不只是旅客不方便，原本要搭這些客機一起走的貨運，近日都只好搶純貨機，由於中國目前已禁止客機機上載貨，所以就算客機投入航空貨機，也只能機腹載貨，以777純貨機載重約100噸，客機的機腹只能載重30噸，現在貨機的運能全滿，急單也只能高價包客機來出貨。