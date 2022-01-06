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「嘉義優鮮」線上年貨大街開跑 東森購物送150%東森幣

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
「嘉義優鮮」線上年貨大街開跑。圖/東森購物提供
「嘉義優鮮」線上年貨大街開跑。圖/東森購物提供

農曆春節將至，東森（2614）旗下東森購物攜手嘉義縣政府將年貨大街搬到線上，舉辦「嘉義優鮮-年節好物購」線上年貨大街，東森購物並祭出享滿額現折，再送150%東森幣限時回饋。嘉義優鮮農產專區在東森購物網累計有50家業者上架、超過600件商品，嘉義縣政府去年下半年與東森購物網合作推廣嘉義農產好物，銷售業績超過600萬元，成效顯著。

嘉義縣長翁章梁表示，去年與東森購物網首度合作年貨大街後，成效相當好，因此再度與「東森購物網」攜手，上架的嘉義優鮮產品種類涵蓋山、海、平原都有之外，且都經過嚴選，由嘉義縣政府掛保證。與東森購物不管是在電商或電視購物，都有很好的成績，已成為嘉義縣和所有消費者對話很重要的通路。

東森購物網執行長楊俊元指出，嘉義優鮮搭配上東森嚴選，推出「嘉義優鮮-年節好物購」線上活動，凡在東森購物嘉義優鮮專區消費，即可獲得150%東森幣回饋，等於是滿1000元就送1500東森幣，消費滿2500還能現折200。

翁章梁表示，嘉義優鮮（CHIAYUM）是農、漁、畜產的共同品牌，LOGO由知名設計師聶永真操刀，18條線代表嘉義縣的18鄉鎮，後頭微微揚起象徵農作物的萌芽、成長與茁壯，也代表嘉義農產逐漸建立的品質保證；「有品牌就有責任」，縣府將嚴格把關生產者的產品，並輔導業者以責任心共同經營品牌，讓「嘉義優鮮」成為最受信任的精品品牌。

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