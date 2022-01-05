2021年全台30間企業參與DJSI 亞洲排名第三

安侯建業聯合會計師事務所今（5）日指出，2021年主動參與道瓊永續指數(DJSI) 評比的台灣企業，從前一年的26家成長到30家，舉凡科技大廠、金融產業皆有入列，讓台灣參與DJSI的企業家數，成為亞洲第三名、全球第七名。

安侯建業觀察，去年參與DJSI評比的企業家數再創新高，全球主動參與問卷評比的企業，從2020年1,386家左右，增加至1,843家，整體家數大幅成長33%。

安侯建業表示，這樣的成績也意味著，參與DJSI評比的企業，其市值占全球企業的比例，已達45%。

不只全球企業積極強化ESG表現，去年台灣入榜企業也表現亮眼，從2020年共26家參與，去年增長至30家，參與企業數量在亞洲排名第三，僅次於日本、印度等國，全球排名則為第七名。

安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興表示，去年入榜DJSI的台灣企業，共橫跨十個產業，包含半導體設備、電子設備、通訊服務、銀行、保險、金融服務業、資本貨物、食品、原物料、交通運輸等，跨產業別積極參與，突顯台灣企業也正在積極展現ESG能見度，並與投資機構建立雙向溝通機制。

林泉興表示，DJSI是全球第一個企業永續投資評比，近幾年我國新興的永續指數連結貸款中，都強調須提供公正第三方機構所發布的永續評比，DJSI便是其中一項具備國際認可的第三方參考指標，也被台灣企業視為爭取外資青睞的前哨站。

觀察DJSI評比所重視的面向，林泉興表示，近年因應機構投資人需求，DJSI越發要求企業加強對未來三到五年內，潛在的政策影響、立法變革、市場動態、氣候策略風險、數據安全與隱私等面向的分析，建議企業欲回應其評比項目，可主動導入氣候相關財務資訊揭露架構（TCFD），同時回應風險與危機處理問題。

值得注意的是，林泉興指出，除了氣候、環境相關的面向之外，近來DJSI對勞工人權的關注也提高，在去年新增的題目中，就出現人力資本管理、人才吸引與留任、人權，以及勞動實踐指標等，促使企業採取更透明方式揭露人力資本的育成及流動，包括強化揭露年齡、性別、階層、種族、少數民族等面向。